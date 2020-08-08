森美《過街英雄》被要求停播 梁振英澄清：有人誤以為是我發文

【明報專訊】全國政協副主席、前特首梁振英昨日在facebook發帖文，寫道：「以下不是我的發文」，並轉貼以「立即停播《過街英雄》，否則永久杯葛無綫」為標題、逾300字的文章。有網民反應熱烈，留言支持杯葛，斥《過街英雄》是「過街老鼠」，會熄機以示抗議！有傳媒報道梁振英要求停播有關劇集，但梁振英隨後為帖文作補充，解釋自己不是轉發文章，目的是澄清，因為有人以「梁振英」名義發文。無綫隨即發聲明斥有關報道無根據，並感謝梁振英迅速澄清。

「立即停播《過街英雄》」文中提到：「無綫最近明目張膽地播放黃絲藝人森美的連續劇《過街英雄》。有藍營朋友認為應該杯葛《過街英雄》，這是理所當然的，但我認為並不足夠。試想想，播放哪一套劇集、採用哪一個藝人，這些通通都是由高層決定。這反映出無綫由上而下已嚴重染黃，而不單單是個別員工的問題。」有網民會錯意以為梁振英轉發文章。故梁振英後來補充：「我不是轉發以下的發文，只是因為有人以『梁振英』名義發出，有人誤以為是我的發文，因此作出澄清。」

無綫斥個別傳媒居心叵測

無綫向傳媒發聲明：「今日（8月7日）較早前在網上流傳一篇疑似梁振英先生的發文，『立即停播《過街英雄》』內容不盡不實，全無根據。梁振英先生已就此文章在他的面書澄清……無綫電視在此感謝梁先生之迅速澄清。」聲明提到個別傳媒沒核實求證更穿鑿附會作報道，斥居心叵測，會保留法律追究和採訪配合的權利。

森美：一切交給TVB處理

昨日森美就事件回應傳媒，說一切交給TVB處理，自己不回應。《過街英雄》於2018年拍攝，將於8月17日安排在翡翠台播映。

娛樂組