潘小濤告別《晴朗》 盧覓雪接棒做主持

【明報專訊】資深傳媒人潘小濤以個人理由向商台辭職，離開工作15年的地方，昨日告別903《在晴朗的一天出發》，節目全程facebook直播，尾聲最高峰有2.1萬人同時觀看。有聽眾送上花束、生果及蛋糕，潘小濤忍不住掩面抹眼淚。林海峰與阮子健送上「一個時代的終結」鏡面牌匾給他；接替主持之位的盧覓雪昨日也現身，她是《晴朗》元祖級主持，睽違12年重返舊崗位，笑言因商台的防護措施做得不錯才肯回歸。

潘：沒被請走已偷笑

潘小濤預錄了告別感言，在節目結束前播出，他說：「當我決定辭職一刻，只是想悄悄地離開，正如我當日是悄悄的來。心想，不要說有沒有人挽留，沒被請走已偷笑……對我來說，這份筍工是幾生修來的，我日日坐在這裏免費看《是但噏》演唱會，哈哈大笑兩個鐘，不止免費睇騷，還有錢收。」他最後借蘇軾的詞「人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥，泥上偶然留指爪，鴻飛那復計東西」送給大家。他續說︰「雪泥鴻爪，能在商台、《晴朗》留下一些印記，是我一生最榮幸及最大的成就。人生有聚有散，這世界無不散之筵席，很多時有些決定是耐人尋味的，將來會否再見？大家拭目以待。再見喇各位朋友，總有一日，我們香港人可以在晴朗的一天出發，願光明永耀我城！再見各位！」

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