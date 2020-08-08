珍妮花嘉納分手即爆戀情 陪畢利谷巴曬太陽 3歲女兒做「電燈膽」

畢利谷巴（左）與珍妮花嘉納（右）曾在《特務A》合演情侶，事隔廿年可會在現實中「復合」？

【明報專訊】現年48歲的《薄荷殺姬》美國女星珍妮花嘉納（Jennifer Garner），自從跟「蝙蝠俠」賓艾費力（Ben Affleck）離婚後，前年搭上富商John Miller，但據娛樂網站TMZ報道，二人原來已經和平分手。巧合的是，日前有狗仔隊偷拍到珍妮花與美劇《特務A》45歲拍檔畢利谷巴（Bradley Cooper），及其3歲女兒Lea De Seine到加州海灘嬉水，乍看還以為是一家三口共聚天倫。

昨日英美多家傳媒均以大篇幅刊登珍妮花嘉納與畢利谷巴父女的合照，相中可見男方赤裸上身、束起長髮，躺在沙灘上享受日光浴，狀甚輕鬆。

坐在他身旁的珍妮花，則陪伴對方的女兒Lea De Seine「玩泥沙」、砌堡壘，一臉慈愛。直至發現狗仔隊跟蹤偷拍，3人才悻悻然離去。

兩年舊情玩完

事實上，珍妮花嘉納與前夫賓艾費力的10年婚姻關係，隨着男方「偷食」保母的傳聞甚囂塵上，終於在2015年畫上句號，並在2017年正式辦妥離婚手續，從此各行各路，但二人仍共同撫養3名子女，以盡父母責任。

兩年前，珍妮花嘉納搭上經營連鎖餐廳的John Miller，可惜這段感情維繫不到兩年，有傳他倆已於今年上半年分手，原因是疫情下，長期分隔異地，結果由女方首先提出。回復單身的珍妮花不愁寂寞，本周二有狗仔隊偷拍到她跟畢利谷巴父女同遊加州馬里布，一起享受陽光與海灘，感覺相當寫意。

《特務A》廿載好友

目前同樣單身的畢利谷巴，原本跟名模女友伊蓮娜（Irina Shayk）打得火熱，卻因他跟「百變天后」Lady Gaga合演電影《星夢情深》，鬧出戲假情真，去年跟伊蓮娜分手後，畢利化身好爸爸，專心照顧3歲女兒Lea De Seine，且再沒傳出緋聞，難怪他跟珍妮花嘉納的合照曝光外，隨即惹起一陣哄動。

珍妮花嘉納自2001年到2006年間，一直跟畢利谷巴合演《特務A》，劇中二人關係密切，現實關係卻撲朔迷離，有傳兩人相識廿年，一直保持友好關係，更不時相約聚餐，今次她跟畢利父女約會，究竟是老友敘舊？抑或舊情復熾？恐怕只有當事人才知曉。