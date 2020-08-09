曾醉駕刑毁被捕 楊明唔憎警察憎自己

楊明上月受訪時提到過往醉酒被捕的前科，他說：「犯事才會被捕，唔係屈我，沒有憎恨拉我的警察。我會憎自己，點解成日飲醉酒啫！」（攝影：劉永銳）

【明報專訊】楊明是無綫新一代「御用警察」，警察角色一個接一個，PTU、機場特警、重案組指揮官、交通警及播映中《迷網》演高級督察等，又拍攝警察招募短片。他在公在私也撐警，不介意被冠以「藍明」稱號。7月中楊明接受《明報》專訪時，提到過往醉酒被捕的前科，他說：「犯事才會被捕，唔係屈我，沒有憎恨拉我的警察。我會憎自己，點解成日飲醉酒啫！」受訪時楊明的醉酒往績是10多年前的事情，近年已成功洗底。不過，昨凌晨楊明又出事，疑醉駕於馬己仙峽道撞車，下車時未能站穩，需由兩名警員攙扶送上救護車。楊明會否繼續憎自己？

楊明近年四度扮演警察，繼《鐵探》、《機動部隊2019》及《機場特警》後，在《迷網》中飾演網絡安全及科技罪案調查科高級督察，不用拿槍，靠電腦破案。楊明稱劇集最主要是想將不同的騙案透過電視呈現出來，從而加強警惕，因有些案件聽時好像很易識破，但每日依然有人上當，「我想電視行業某程度上都要向社會負責任，向觀眾傳達正確信息」。

「御用警察」想演水警消防員

作為無綫新一代「御用警察」，楊明笑稱演警察的次數超過10次，「我記得第一次穿軍裝是19歲時，幫政府拍關於滅罪的戲；之後在訓練班實習時，與趙永洪在《男親女愛》中第一次扮CID；但暫時最深刻是《機場特警》，因由細到大都覺得他們手持長、短槍巡邏好有型，又很特別，只是操肌最辛苦」。

戲劇世界中，楊明演過不少警隊部門，原來他一直很想演水警，因感覺很神秘又富挑戰性，「其實我是很喜歡演紀律部隊，消防員也想試」。有網民笑他接吳卓羲棒？楊明笑說：「他由《學警》就開始演警察，不過他現時在外面拍劇，我就幫他頂住公司這個位，他一回來，我會把寶座還給他。」楊明稱剛畢業時想考消防員或警察，無奈因散光考不到消防員，之後亦無投考警察，加入了TVB。雖然初出道時少不更事，先後因醉駕、襲擊及刑事毁壞被捕，但楊明並無因此對警察反感，「事實是我犯事，我反而憎恨自己成日飲醉酒」。

不介意被叫「藍明」無悔撐警

由去年反修例運動開始，楊明一直高調撐警，惹來部分網民負評，更冠以「藍明」稱號；楊明表示不介意，也不會嬲，「娛樂圈向來都有很多稱號，都是別人對你的感覺，可能近來覺得我是藍明，便叫藍明，有時覺得我是楊明，便叫回楊明」。楊明自爆試過出街遭人粗言穢語對待，他都是一笑置之；縱使其燉湯店遭到破壞，楊明也無悔表態，因怕自己不發聲，老了會後悔。

政見不同朋友流失「挽留都沒用」

這一年不少家庭和朋友因政見不同反目，楊明表示父母非常支持他，只擔心他的安全及被攻擊；不過，確實有些理念不同的朋友自動流失了，「因社交平台加的朋友不多，見數字下降就會發現。做朋友的初心都是大家互相建立感情，香港是自由社會，可以有自己的想法和意見，如因不同意見而埋沒了大家相處的時光和經歷，這樣挽留都沒用」。

反修例運動導致警民關係撕裂，不少人質疑警方手法。楊明覺得警方處理手法果斷和迅速，疫情下一些違法活動亦很快能處理。但會否覺得警方過度使用武力？他說：「社會有很多不同聲音，至於警察的執法是很迅速，有效地令香港回復繁榮穩定的社會。」

場地：Oystermine Restaurant

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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