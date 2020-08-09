楊明現身交代撞車經過 「短暫斷片做不到酒精測試」

【明報專訊】楊明昨日凌晨疑酒後駕車失事，座駕撞毁一個交通指示牌，半邊車身剷上石壆。警員到場調查，楊明需由兩名警員扶上救護車。據現場消息稱，楊明未有接受酒精呼氣測試，涉嫌拒絕提供血液樣本被捕。昨晚楊明透過視像電話接受無綫《東張西望》訪問，交代撞車經過，但避談有無飲酒駕車，說撞車一刻短暫斷片，狀態不清醒及暈，所以做不到酒精測試。

楊明訪問時戴帽及口罩，他先談到身體情况：「當時我撞到頭見暈，還撞到盆骨，不過沒有大礙，在政府醫院做過初步檢查，腦掃描、照X光等，骨頭沒事，公司希望我到私家醫院再做一個詳細的腦掃描。」

稱夜瞓開車分神 避談有否飲酒

楊明之後憶述撞車經過，他說：「凌晨一時許打算返我的工作室看劇本，在山頂的彎位處，好像是搶一搶軚，然後撞向石壆欄杆。撞上去一刻已經可說是斷片，短暫沒有記憶，所以是怎樣撞上去和怎樣停下，我不太清楚。看到很多報道有警員扶着我，報道說我飲了酒，需要別人扶，說我拒絕酒精測試。其實我當時撞完車後比較暈，不是太清醒狀態，所以哪一刻可能做不到酒精測試，警員當刻只是想救我出來，因我架車掛在山邊，可能有一定危險，所以要救我出來，評估狀態後，還是把我送去醫院，繼續治療和調查。這次交通意外，撞到政府公物，撞爛了一些欄杆，深感抱歉，很不好意思。不過不幸中之大幸，無傷到人，可能最近比較忙，又很夜瞓，開車時分神，記得有一吓搶一搶軚，之後就出現這個意外。首先在此跟大家說聲不好意思，因為這件事令大家很擔心，或是引起很多輿論，我個人沒事，謝謝。」

楊明稱家人好擔心，媽媽想到醫院探望，但不想媽媽頻撲。女友莊思明則被嚇親。問事件是否要進入法律程序？楊明說：「現在交給律師處理，因我不太熟悉法律程序，而且剛剛早上還有點暈眩，現在算是清醒一點，還在處理中。」

高海寧望拍檔沒事

高海寧與楊明合演過多部劇集，她不清楚楊明發生什麼事，但作為朋友希望拍檔沒事。她稱楊明工作時沒有飲酒，工作好認真、好專業。張振朗認為最緊要人無事，希望楊明在家好好休養。

娛樂組

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