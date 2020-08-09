新劇自創搞笑對白 王浩信張振朗再玩曖昧HeHe情

【明報專訊】王浩信、張振朗、高海寧及馮盈盈等主演無綫劇集《反黑路人甲》明晚首播，演員昨日在電視城出席宣傳活動。配合故事內容，除邀請十多人上台舞龍外，演員又分批組成拉票團，競選黑幫龍頭之位，大玩噱頭。

王浩信與張振朗再度合作，他們稱拍攝時有默契好夾，為製造更多喜劇效果，新劇裏刻意加入自行創作搞笑對白，務求在疫情期間，讓觀眾開心笑。他們不惜大玩曖昧HeHe情：「如果成為無綫的HeHe代表都幾突破，可以繼續做落去，好似前無古人後無來者，創一個先河都好，其實希望博大家笑一笑。」王浩信笑稱與張振朗是劇中最大條感情主線，預計觀眾看後可能有很大反應，反而他與其他女演員都是霧水情緣。張振朗不擔心女友看劇後，會懷疑他的性取向。

馮盈盈愈拍愈瘦

馮盈盈演反黑組女警，與王浩信、張振朗同場演出時，被監製形容為「三傻」，很有喜劇感。她又笑稱今次由幾名弗爆型男代勞向觀眾派福利，反而令她構成壓力，「因為劇集造型要剪齊蔭髮型，看起來得意又有點baby fat，為免被他們的身形比下去，邊拍邊努力減肥，開工每餐只吃生果，愈拍愈瘦，戲服都鬆身」。她今次拍完喜劇，才知原來喜劇比拍性感戲更難演，預告劇中會有意識大膽場面，例如男女飲醉酒疑做錯事，但以輕鬆搞笑手法表達。高海寧連續播出第3部參演劇集，她形容《反黑》角色與《殺手》及《迷網》不同，飾演自覺萬千寵愛的明星，起初刁蠻又愛欺負別人，都幾討厭，後來有轉變，只會輕微性感。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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