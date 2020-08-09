當年吳君如推薦入無綫 江美儀：簽兩年一騷超平合約

【明報專訊】江美儀於2009年加入無綫，拍過近30部劇集，演技獲肯定。近期她演出的《殺手》及烹飪節目《女人必學100道菜》，佔據無綫黃金時段兩線節目。她接受梁泰來主持商台節目《1圈圈 星光背後》訪問，談到當年離開亞視兩年後才轉投無綫，如非吳君如一句說話，她根本入不到無綫。她稱無綫當時想吳君如再開節目《星星同學會》，君如便問對方：「你公司都唔夠人用？江美儀你們要不要？」之後樂易玲就簽了她。江美儀表示當年所簽的合約條件並不好，兩年一個騷，是好平、好平，但無辦法。

江美儀與吳君如弟弟吳君祥於兩年前結束11年情時，被爆兩人早於2006年已在美國秘密註冊結婚。

隱瞞已婚 自覺低能

對於隱瞞已婚，江美儀覺得這行私生活很透明，太多事不容自己話事，這是她唯一可以保守的秘密，是很低能。他們協商好不講，一直守着這秘密。

江美儀表示與吳君祥一起數月就結婚，她不是衝動，吳君祥很好，很照顧她，自己亦覺得女人要嫁一次。只是後期大家步伐不一致，發生很多事，但絕不涉及第三者。對方多在內地工作，聚少離多，分開令大家開心些。她對婚姻已沒有憧憬，如果有個伴都好，但可遇不可求。

娛樂組