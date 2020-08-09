重拍希治閣《蝴蝶夢》 莉莉占士劇照曝光

【明報專訊】早前傳媒連番拍到《仙履奇緣》莉莉占士（Lily James）跟Marvel超級英雄片扮演「美國隊長」的39歲男星基斯伊雲斯（Chris Evans），在倫敦拍拖，而且狀甚甜蜜；其實莉莉不忘工作，早前已悄悄拍竣新片《Rebecca》，預計今年10月21日在影視串流平台Netflix上架。

《Rebecca》改編自同名小說，1940年「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）曾搬上大銀幕，拍成《蝴蝶夢》，由鍾芳婷（Joan Fontaine）及羅蘭士奧利花（Laurence Olivier）主演。故事講述少女邂逅富有紳士，伴他走出喪妻陰霾，並在婚後隨丈夫回到莊園大宅。怎料丈夫亡妻陰影無處不在，女管家仰慕已逝的女主人，更對新太太心存敵意。《蝴蝶夢》當年曾奪得奧斯卡最佳電影及最佳攝影獎。新版本由《魔天豪廷》賓韋利（Ben Wheatley）執導，《以你的名字呼喚我》艾米漢瑪（Armie Hammer）扮演喪偶紳士，莉莉占士則飾演他的新婚妻子，至於《情深說話未曾講》姬絲汀史葛湯瑪士（Kristin Scott Thomas）則扮演管家角色。另外，《黑魔后》森萊利（Sam Riley）亦會演出一角。