網民撐煙民賴琦媛過關 連佳麗出局落淚 梁懿婷范倩雯自評內外兼備

香港小姐選舉昨日淘汰了3名佳麗，剩下15人進入下輪比賽。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】《2020香港小姐競選》18名入圍佳麗昨日以連身短裙裝束，出席無綫電視城內舉行的記者會，由大會正式公布晉級佳麗名單，包括「網民投選最喜愛的十強」：廖慧儀、陳楨怡、麥詩晴、黃婉恩、何孟珊、郭柏妍、陳煦凝、羅雪妍、侯嘉欣、賴琦媛，以及「香港小姐評委會」票選出線的有鄺美璇、源菲然、謝恩靈，以及兩名海外佳麗謝嘉怡及張盈悅，故梁懿婷、范倩雯及連佳麗被淘汰出局。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

以大熱姿態晉級的郭柏妍和陳楨怡非常開心，郭柏妍說：「其實我都沒預計，驚不入圍，所以好謝大家支持。」陳楨怡也賣口乖，多謝網民、親友投票，問到男友有否幫手拉票？她說：「有少少。」她打算回家跟媽媽和妹妹慶祝，稱會愈戰愈強，好好準備才藝表演，表演項目跟大學修讀建築系有關。

吸煙及亂拋垃圾等醜聞纏身的「寸嘴Ivy」賴琦媛，憑網民投選十強過關，她說：「宣布最後一名網民票選佳麗時很緊張，入到圍好開心，意想不到，未來會展示更好的一面。」

提到她吸煙手勢純熟，有否信心能戒煙？她貫徹寸嘴口吻：「手勢不可以定斷的，我沒吸煙習慣，我答應拒絕誘惑，一定會做到。」

問到有沒有地方需改善，她說：「談吐一直有改善，正負評我都要接受，也需要減肥，其他佳麗身材好平均，而且要提自己早休息，不捱夜。」

謝嘉怡請教肥媽唱歌貼士

海外佳麗謝嘉怡晉級，她表示之前已為參選減掉逾10磅，未來保持運動和節食，目標再減5磅，並開始準備才藝表演；會否請教提名人肥媽（Maria Cordero），「因為疫情關係，活動後會致電肥媽報喜，順便請教唱歌的貼士。」在蘇格蘭成長的她自覺廣東話輸蝕，雖然跟佳麗們可以溝通，但會找姑媽惡補語文。

現場公布最後一名港姐評委票選佳麗時，戰敗出局的連佳麗與入圍的謝恩靈，雙雙激動落淚擁抱。謝恩靈直言贏得好險：「心情緊張又開心，未來要盡力做好一點。」連佳麗受訪時再度嗚咽，承認出局有點失望：「不捨得，又覺得不抵，選美是我夢想，過程中好多朋友幫忙，提我說話不要太chok，親人又鼓勵我接受負評，不過我會繼續從事演藝工作，考慮出年再參選過。」

梁懿婷和范倩雯自評內外兼備，可能輸蝕在不夠票，梁懿婷說：「我在美國讀書回來，可能接不夠，盡了力，都無悔。」范倩雯說：「我會尊重大家，明年會不會再選？睇情况，睇網民接不接受。」

侯嘉欣性感衣著配合場景

侯嘉欣多謝網民讚賞化妝有進步，開心爭口氣，沒令支持失望。性感服裝幫助展示身材成優勢？她說：「衣著性感是配合場景，都擔心走光，其實我較喜歡安全打扮。」

麥詩晴笑言參選以來感覺打逆境波，今次打入網民喜愛十強，非常驚喜：「參選後沒有太多聲音，新聞只聚焦報道我腋下沉澱黑色素，我覺得一身古銅膚色夠陽光味，入選證明我有進步，希望大家繼續支持。」

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