楊明嗜酒？同居莊思敏：無了解過

莊思敏（圖）昨日從山頂寓所出發到石澳，抵達後接受傳媒訪問，對於楊明撞車前有否飲酒，她稱交由當事人回應。（攝影：林祖傑）

【明報專訊】楊明本月8日凌晨在山頂馬己仙峽道撞車，拒血液測試被捕，並在警員攙扶下送院治療。他出院後返家休息，並透過視像接受無綫節目《東張西望》訪問，為撞車一事解畫，未有提及有否飲酒。

楊明出事後，其女友莊思明和胞姊莊思敏（Jacquelin）曾趕往現場了解，但沒就事件回應。昨午約6時，不用開工的Jacquelin駕跑車從山頂寓所出發往石澳，車上有一名男性友人同行；她到達石澳泊車後接受訪問，解釋同行友人是生意伙伴，準備買蛋糕為對方太太慶生。

問到知否楊明心情如何？Jacquelin雙手合十說：「他OK，所有有關楊生的事我不方便回答，不好意思。」楊明撞傷後現在精神如何？「多謝關心！阿妹（莊思明）心情都OK，等他們自己回應、心情平復先。」

否認車禍後胞妹楊明有拗撬

她否認妹妹跟楊明就撞車事件發生拗撬，承認當時得知意外發生後感擔心。對於有報道盛傳楊明出事前有飲酒，Jacquelin表示不方便回應，也不清楚情况，交由當事人講較好。知否他當晚或平日是否都喜歡飲兩杯？她連聲說：「無、無、無，我無了解過，不答了，不好意思。」

楊明與女友同居於莊家，Jacquelin解釋在家彼此各有空間，出事後暫時未有碰面，也沒有多追問情况；雖然家人都擔心他，但會給他時間。至於楊明身體受傷幾時覆診做檢查？Jacquelin稱相信自有安排，現時留在家休息，不清楚他會休息多久及工作安排。

《迷網》監製：吉人天相

另一方面，楊明主演的《迷網》這星期播結局篇，監製王偉仁稱宣傳活動已告一段落。4年前拍《心理追兇MIND HUNTER》，王偉仁已起用楊明，欣賞他的工作態度，對愛將出事，他說：「吉人天相！」

記者：林蘊兒

攝影：林祖傑