娛樂新聞台導演確診 許文軒：我不是緊密接觸者

娛樂新聞台主播陳婉衡（左）與許文軒（右），後者表示確診的導演跟他不是在同一位置工作，而且幕後同事都做足防疫措施。（網上圖片）

【明報專訊】新冠肺炎疫情嚴峻，無綫電視城「失守」，本月8日娛樂新聞台一名導演確診並入院治療。無綫昨日回應傳媒：「上周五（8月7日）娛樂新聞台一導演通知公司他母親確診新冠肺炎。昨晚（8日）他通知說他也確診，並已送醫院。該導演近期在家工作，但於8月3日及5日兩天曾回公司剪片。現追蹤到期間與該導演可能有接觸的同事約30人，公司會安排他們接受檢測，亦通知了有關懷疑緊密接觸者不用回公司工作。該導演在二樓的工作間及曾到過的錄影廠已經安排清潔消毒。」

約30人接受檢測

娛樂新聞台導演跟母親與兩名家人確診。節目監製張志明回覆《明報》查詢時表示，衛生署未通知有關消息，但公司已安排曾跟該導演接觸過，以及出入過該導演辦公地點的同事接受核酸測試，而幕前同事其實較少跟該名導演接觸。

張志明表示自公司之前出現懷疑個案後，已做足相應措施，團隊分開AB兩組，兩組同事不會見面，節目亦有很多存貨，所以不會因人手減少而受影響。昨日下午港姐在電視城舉行淘汰活動，他表示負責是次活動的工作人員皆沒有跟該名導演接觸過。

娛樂新聞台主播許文軒表示︰「我們主持跟該名導演不是在同一位置工作，幕後同事在公司範圍內有戴口罩，做足防疫措施。我不是緊密接觸者，但為了安全及安心，公司正在安排，如有需要會盡快安排我們接受病毒檢測。希望大家都無事，最緊要身體健康！繼續做足防疫措施！」

《姊妹淘》一班主持日前在娛樂新聞台的錄影廠接受訪問，傅嘉莉稱當日沒見該導演，「最緊要自己做好防疫措施，未拍攝就立刻戴回口罩及洗手，在公司食飯，都會忍痛與同事分開坐，飯前先清潔座位和桌面。」莊思敏稱幕後同事防疫意識強，開工時不會除低口罩，故不太擔心。

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