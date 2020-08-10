稱曬名牌非炫富 林作著西裝平衡猥瑣外表

【明報專訊】一套價值1000元和4萬元的西裝，當穿上後，感覺有沒有很大差別？林作的答案是「絕對有！」大律師出身的他，兼職做補習老師，現在主攻保險界，為在學生及客戶面前建立專業強勢形象，他不吝嗇豪擲金錢，高調購買連美國總統特朗普都追捧的意國名牌西裝，強調非出自炫富所為。他說：「曾有uncle少少挖苦我，值4萬多元有什麼好拿出來曬（炫耀）？比起戴金勞（勞力士手表）、買車、買樓，坦白講我沒有（炫耀），如果要比較真是小巫見大巫。」林作解釋在他個人價值觀，買西裝投資重要過買手表和買樓。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

做過不同範疇工作的林作，最近轉職擔任保險財務策劃顧問，入行短短未夠一年，已打入公司業績新人榜首位。常高調曬命的他，最近看中意大利羅馬出品，首次購入價值4萬多元的Brioni西裝，月入數十萬的他，覺得買貴價西裝是實際不會肉赤。自覺要求高的他試身數次，在細節上改了又改才肯收貨，取貨後興奮地即場穿新衫離開。

他認為定價是物有所值，並說：「值到爛，我身上這套西裝和特朗普所穿的一模一樣，連呔都買一樣。穿上身完全感覺到布料、舒適度和人手做的剪裁，是與別不同，其實如果日日著，照除365日，計落條數ok。」最高峰時期，林作曾儲有多達近70套西裝，當中大部分是名牌，價錢不菲，現時僅餘50套。

相信人靠衣裝

對於網民指他高調曬名牌是炫富，他豪不介意被批評，自覺向來走較偏鋒路線，不喜歡有人太過喜歡自己；至於說他「炫富」亦不同意，皆因他沒有戴名表、著名鞋和駕駛超級跑車，所以不算炫富。他說：「我認為西裝反而是最重要的投資，因為別人不會見到你有層樓，手表又會被衣服遮蓋，別人最直接就是看到你穿的西裝，而且花極最多也是幾萬元而已。」

他不認同名牌手表和手袋有保值作用，以她母親為例，即使有機會破產也不會拿去變賣來套現，更自誇有品味，經他穿著「加持過」的西裝，以二手衫半價出售仍大有市場，難怪視為另類投資。

西裝look吸引歷任女友

身高171cm的林作，自稱是典型香港仔身形，絕大部分跟他差不多，反駁網民如果嘲笑他身材差，等於嘲諷自己。自信爆棚的他爆歷來每名女友，都欣賞他穿西裝時的外表，他說：「一來看慣了，二來我的樣子本身猥瑣，如果不穿西裝平衡一下會更猥瑣，生得靚仔才不需要。」

他重申因為工作需要見客，穿西裝有助建立專業形象，才能獲客戶信任；對要求嚴格講究，可以令他在下屬面前，做好以身作則榜樣。加入保險業未夠一年，林作已獲MDRT（百萬圓桌會員）資格，他目標希望在24個月內晉升區域總監，打破行內紀錄，如果做到好成績，會好好獎勵自己。

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