金秀賢賴死咀徐睿知 刺激新劇收視創新高

【明報專訊】金秀賢、徐睿知與吳正世合演韓國有線頻道tvN劇集《雖然是精神病但沒關係》，前晚播出第15集，講到飾演徐睿知母親的張英南，隱藏身分任職精神病院護士長多年，她不滿金秀賢跟女兒在一起，於是在金秀賢胞兄吳正世飲品中落藥，令他昏睡，再引金秀賢前來。

張英南稱，金秀賢母親當年指摘年幼的徐睿知患上精神病，所以她殺害金母；金秀賢聞言一怒之下企圖殺害張英南，此時徐睿知趕至，三人打起來，及時醒來的吳正世擊倒張英南，並將她繩之於法。

徐睿知無法面對生母殺害金秀賢母親一事，金秀賢也難以忘記傷痛。徐要求金離開，但金秀賢賴死不走，還向徐睿知說「我愛你」，抱起女方在書桌上獻吻。

《雖然是精神病但沒關係》前晚一集劇情緊湊，加上金秀賢向徐睿知獻吻，帶動收視升至高位，錄得5.56%及6.49%，最高瞬間達7%，且看第16集大結局收視能否再創佳績。金秀賢昨表示，此劇治癒人心，但真正被治療的好像是他，還引用劇名稱，「希望大家能被治療，就算沒有也沒關係」。徐睿知則表示她的角色很孤獨，讓她感心痛，但看到她與金秀賢和吳正世成為家人的一刻，十分感動。