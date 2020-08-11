棄選今屆港姐轉戰亞姐 蔡小蝶：無綫合約條款苛刻

牛筱予（左）體重不夠100磅，梁美華（右）是唯一穿平底鞋到場的參賽者。

【明報專訊】《亞洲小姐競選2020》昨日舉行面試，共12名參賽者到場，質素參差，當中不乏由參選今屆港姐轉戰亞姐的參賽者，包括①吳燚曦、⑫盧淑儀及⑬蔡小蝶，原本參選今屆港姐已成功進入第二輪面試的蔡小蝶，解釋轉戰亞姐原因，直指無綫合約條款苛刻，因而令她卻步棄選港姐。

記者：林祖傑

蔡小蝶表示轉戰選亞姐希望可以玩得耐少少，她透露參選港姐已成功進入第二輪面試，問為何選擇棄選？她說：「因為TVB合約限制比較多，即使落選，也要半年不能接外面的工作，聽聞入了10強還要簽約5年。」問是否覺得無綫合約條款太苛刻？她不諱言：「我個人覺得有少少，都未知亞視合約怎樣，希望可以傾下，睇到時情况，來到亞視感覺幾好。」盧淑儀稱因參選港姐未能進入第二輪面試，她對自己很有信心，所以轉戰亞姐。

演員何雙妍最標青

⑩何雙妍貌似蒙嘉慧，於一眾面試參賽者中最標青，她表示本身是演員，曾參演電影《墮落花》、《斷網》及ViuTV劇集《黑巿》，演出經驗豐富。

她稱26歲才決定選美，因之前沒什麼特別才藝，近兩年學了跳舞才敢參選，但自言中學畢業、家底普通及土生土長，未必符合港姐要大家閨秀、海外回流及有一定學歷水平，故決定參選亞姐，她說：「別人常話我似蒙嘉慧、陳庭欣及吳若希。（即是面形大？）是有性格的面形，如給我揀我會話似蒙嘉慧，當然將來希望大家記得我似何雙妍。」

牛筱予馬嘉韻 身形嬌小

⑨梁美華、⑦李曉娟、⑪牛筱予及⑥馬嘉韻前來面試可說勇氣可嘉，梁美華是唯一穿平底鞋到場的參賽者，以一身簡樸造型現身；李曉娟化了韓妹妝，似乎太重手，化到濃得如電影《少林足球》的角色阿梅，可能想以另類路線突圍而出。

牛筱予與馬嘉韻均屬嬌小偏瘦型，二人體重都不夠100磅。來自廣東牛筱予透露上圍達34D，雖在香港公開大學讀書3年，但她仍不懂廣東話，直認輸蝕。馬嘉韻表示2014年參加無綫收費台世界盃節目《低俗講波團》主持入行。

總決賽暫定12月舉行

劉美娟獲邀擔任面試評審，她稱評審標準是靚和順眼，認為參賽者質素平均，她直言較有印象是何雙妍。

亞視執行董事陳偉傑稱今屆亞姐會分為香港、海外、大灣區及網上4個賽區，香港區有30多人報名，故要分兩輪面試，香港區會有20名佳麗晉身。暫定10月10日舉行決賽，總決賽則暫定於12月13日舉行，如到時疫情仍嚴重，會考慮延期或以高科技方法解決，現階段希望盡量可以現場直播。