忽視健康惹胃癌疑雲 彭秀慧醫院孤獨爆喊有頓悟

【明報專訊】舞台劇演員出身的彭秀慧，近年從舞台劇界轉到影視圈發展，執導電影《29+1》後，由幕後跳到幕前演出，最近應邀為香港開電視主持養生飲食節目《自煮女人最漂亮》。自認廚藝不精的她，將今次入廚演出，視為發掘個人潛能機會，拍攝過程遇到不少挑戰，令她壓力大增，彭秀慧說：「有些嘉賓廚藝好叻，平時習慣煮十幾人菜式，所以他們見到材料都可以好隨意隨心去煮，反而我就停留睇食譜煮餸階段，覺得好慚愧。」

彭秀慧表示開始拍節目時，都是幕後準備有效的食療食譜，她比較被動，後來有了要求，希望做得更好，她試過跟嘉賓鄭欣宜一起改食譜。

太獨立不健康

她稱每集節目分享健康資訊，傳授保養人體不同部位的方法，她說：「養生課題有年輕化現象，踏入30歲的人就開始談論，我都鍾意煲花膠、響螺湯，用冬蟲草、桂圓紅棗焗水飲，貪夠滋陰，好開心今次跟劇組入街市學買食材，學揀花膠亦是我接拍節目原因之一。」

彭秀慧在別人眼中，是個事業女性，她稱以前只顧住工作，忽略了健康，試過食無定時，胃痛久久不消，要入院求診，她憶述：「個胃痛了很久，有次忍不住睇醫生，醫生叫我立即入院，那刻我好驚，想到好嚴重，生怕自己是不是有胃癌？擔心不能再演舞台劇，站在醫院走廊，兩行眼淚就流下來，覺得好孤單，體會到女人太獨立，能照顧好自己，未必是健康事，有事時應該讓朋友、信任的人陪在身邊。」

靜待緣分降臨

人大了，彭秀慧也希望找個對象，但感情無得勉強，只好等緣分來臨，談到擇偶條件，她說：「男人廚藝叻，會加分。」她覺得愛情只是佔人生一部分，尋找快樂可以掌控在自己手裏。

感情未有着落，她繼續享受作和社交活動，直認對幕前演出上癮，她說：「幕前幕後工作都喜歡，至於是否適合做主持，就要看觀眾反應。有機會都會繼續做，想找多些出路。」

電影行業今年受疫情重挫，身兼導演的彭秀慧承認正面對困難，但她不會放棄幕後創作，現在仍努力寫劇本。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

場地提供：THE WAVE

服裝：Weekend Max Mara

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