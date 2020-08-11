【開箱】韓國燒腦劇《Train》 追捕平行世界的連環殺手

尹施允一人分飾兩角，兩個性格迥異的警察，絕對是演技的考驗。

【明報專訊】韓劇《The King：永遠的君主》台前幕後陣容強勁，但因劇本複雜難明，男女主角李敏鎬及金高恩又欠缺化學作用，最終落得既不叫好又不叫座的下場。同樣講述平行時空的有線頻道OCN新劇《Train》，雖然收視更差，至少贏盡口碑，論「燒腦」程度更不下於同類型的經典韓劇《隧道》及《解碼追兇》。

收視遠遜於《精神病》

韓國有線台tvN劇集《雖然是精神病但沒關係》剛於前日播出結局，收視率升至7.34%，刷新開播以來最高紀錄；反觀同時段播出的《Train》，自上月首播至今，收視率一直徘徊在2%以下，跟劇集質素形成強烈對比。如果要開庭研究《Train》的收視死因，主角尹施允及景收真的名氣，當然及不上《精神病》的金秀賢和徐睿知，然而劇本水平卻肯定不相伯仲。

《Train》以15年前發生一宗兇殺案掀起序幕，尹施允與景收真的父親分別在雨夜中死亡，前者倒斃街頭，後者家中遇害，警方認為兩者並無關連。不過，尹施允事後發現用以勒死景收真父親的頸鏈，竟然藏在亡父的遺物中，因此認定自己爸爸就是殺人兇手。

尹施允懷着愧疚心情，默默照顧景收真，直至她大學畢業並任職檢察官為止。不過，從年月中滋養的愛情，他不單不敢表露，就算女方單刀直入表白，他都拒諸門外。

女主角第2集死亡

直至在荒廢多年的無經火車站揭發連環殺人案，二人命運終於有了翻天覆地巨變。身為重案組組長的尹施允，透過環境證據，認定景收真繼母的兒子就是疑犯，結果案情出人意表，兇手原來另有其人，而在景收真重返車站蒐證期間，更遭真兇殺死，令尹施允悲痛莫名。

身為劇集女主角，有誰估到她在第2集已經慘遭毒手？然而「燒腦」劇情才剛開始，包括其中一名「死者」突然現身警署，反問尹施允何以亂報她的死訊？景收真在荒廢車站內遭槍殺，行兇者竟是乘搭火車到場犯案？一連串匪夷所思的問號，隨着尹施允意外登上一輛來自平行世界的列車，表面上提供了答案，實際上令他更迷惘。

跟《The King：永遠的君主》提及的平行世界概念相似，現實世界的尹施允與景收真，同樣存活於另一個時空，但因彼此成長過程中發生一些意外，導致兩個世界上的尹施允，一個成為正直的好警察，另一個卻變成貪污涉毒的「黑警」。

劇本是「一劇之本」

尹施允在現實世界失去景收真，卻在平行時空遇上「另一個她」，這份失而復得的心情，令他產生「留在另一個世界生活」的想法；反觀另一個尹施允，涉嫌殺人而遭平行世界警方通緝，他想到穿越時空，以另一身分「避世」。

《Train》製作規模明顯及不上《The King：永遠的君主》，電腦CG畫面亦相對簡陋粗糙，但說到底劇本才是「一劇之本」，《Train》透過平行世界發生命案，成功製造虛實交錯的懸疑氣氛，令觀眾有忍不住追看下去的衝動。

在新劇開拍前，有傳電視台考慮起用《她的私生活》男星金材昱擔綱主演，後來改用憑《麵包王金卓求》爆紅的尹施允，配搭有「小孫藝珍」之稱的景收真，儘管二人已賣力演出，可是觀眾依然不賣帳。收視這回事，實在難以強求。