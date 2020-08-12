隔離24日病毒量近零 快將離營 施匡翹無食藥打針：靠自己康復

【明報專訊】24歲女歌手施匡翹於7月18日確診新冠肺炎，初時被指是首名香港確診藝人，後來才發覺麥德羅在一日前（17日）已確診。施匡翹與經理人劉麗萍（Apple姐）同確診，接着劉少君、時裝設計師鄧達智與新城高層程凱欣等確診，這個「娛樂圈群組」一度引起恐慌。他們入院接受治療，並已康復離院返家，「娛樂圈群組」解散。不過，施匡翹目前仍在鯉魚門隔離營未能離開。原來她沒有接受針藥治療，靠自己免疫力康復。

娛樂組

施匡翹確診後被送到東區醫院隔離，至7月30日離院到鯉魚門隔離營，當日跟她同出院入住隔離營的Apple姐已離營，但施匡翹仍未及格離營，由醫院到隔離營至昨天已隔離了24天。施匡翹昨日親自解釋未離營原因，她稱由入院至今也沒有辛苦與不適感覺，跟正常人無異。很多人關心她的狀况，遲遲沒離營的原因。她稱有幾個原因未能回家：「每日驗深喉唾液，睇病毒數量，要求係兩次呈陰性，醫生先考慮其他因素才決定畀唔畀離開（隔離營）。目前為止，試過一次陰性，但唔係連續兩次，變咗未可以離開，不過醫生同我講，我的病毒量接近係無，但需時間等待穩定，其實係好事，等穩定才可以離開。」

「身體很健康 大家不用擔心」

施匡翹的康復時間較長的原因是她沒有打針及服藥，「醫生建議唔好咁做，我年紀較輕，無唔舒服，寧願等我慢慢好番，對日後健康更理想。我都聽醫生意見，一直無食西藥，純隔離及觀察，量血壓及體溫，看有沒有發燒。有啲朋友較快離開隔離營，因為佢哋有治療過及食藥，康復程度快過我。醫生話我正常，我較年輕有免疫力，28日才好番，今日係第24日左右，病毒量差不多無，再穩定些才考慮畀我離開」。她稱抽血驗到有抗體的話便可離開，如未有抗體，就要深喉唾液檢測連續兩次陰性才可以走。她稱大家不用擔心，身體很健康，但困住太耐，心情有起伏，要靠睇書及樂觀面對。她明（13日）晚復工為新城《猜情尋》做主持，因身在隔離營，她會預先錄音。

程凱欣恢復八九成狀態

新城知訊台執行總監程凱欣7月22日確診，已康復並於前日返電台開咪。她昨日接受傳媒訪問，表示住醫院兩星期，經歷不同階段，最初因藥物副作用，屙嘔又皮膚敏感，好辛苦。第9日停藥後沒有再發燒，之後身體出現抗體，所以可以出院。她稱剛出院時也感虛浮，現在已恢復八九成狀態，中氣暫時欠少少，但沒有呼吸急促與肌肉痛問題，她有信心經此一役會比以前更fit。她又稱這病帶來警示，面對病毒，不同人有不同反應，原來跟自己的身體狀態有關。程凱欣確診影響了公司同事與嘉賓要隔離，為此感到不好意思，前日她返工，同事對她親切關心，老闆見她健康回來忍不住擁抱，因為身體已有抗體，現在是最安全的。

麥德羅拍片為長者打氣

劉少君出院後仍在休養，他透露每日也練氣，瘦了很多，感覺藥物副作用令肌肉流失，待康復後要加緊鍛煉身體。61歲麥德羅關注有長者因疫情離世，他拍片為長者打氣，他說：「近日我聽到好多長者因為呢個疫情身亡，感到唔開心，希望所有長者萬一感染呢個病，唔使氣餒，及時醫治，希望可以康復，我相信所有香港醫護人員會支持你哋，長者加油！」