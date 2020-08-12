鄭裕玲農夫考港姐 陳楨怡通宵溫書額頭爆瘡

【明報專訊】15名應屆候選港姐前晚於電視城錄影遊戲節目《港姐有問題》，接受主持鄭裕玲（Do姐）和農夫的考驗。3名主持大讚佳麗轉數快、很聰明又有記性，最緊要是有心機，因節目中上至天文、下至餐牌都有考，事前要做功課，佳麗們又答到，Do姐說：「她們真的勁，差不多整個餐牌都能背出來。」

問Do姐對哪名佳麗印象較深？她稱一視同仁，覺得一眾佳麗都有不錯表現。她透露將會再淘汰3名佳麗，十分殘忍。可有留意佳麗的負面新聞？Do姐說：「無，我很正面的。」陸永則笑說：「不過Do姐連正面新聞都無睇。」C君對海外佳麗謝嘉怡印象深刻，雖在外國長大，但很努力用中文對答。Do姐訓示兩人不要亂噏，要保持公正，不要影響觀眾投票，並預告下周再有節目考驗佳麗。

陳楨怡透露被考語文、地理及歷史，當中語文較優勝。見她額頭長滿粒粒，她笑言因前一晚通宵溫書所致，時間非常趕急，令她回想起大學捱夜的日子。她希望能晉身下一圈，會努力備戰，練好口才和才藝表演外，也會翻看以往師姐的參選片段作參考。

謝嘉怡：剛隔離完唔想被out

廣東話不佳的謝嘉怡則表示已很努力，但要先將廣東話翻譯成英文，理解完再用廣東話講出來，故反應會比其他佳麗慢。可有請教肥媽？她笑言沒有，要抓緊時間溫書。提到將會再淘汰3名佳麗？謝嘉怡表示很想入決賽，「因剛剛才隔離完參賽，很想繼續選下去」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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