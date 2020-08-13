《福布斯》最吸金男星排行榜 狄維莊遜蟬聯冠軍

【明報專訊】財經雜誌《福布斯》前日公布荷李活最掙錢男演員名單，《逃出魔幻紀：霸氣升呢》狄維莊遜（Dwayne Johnson）過去一年以8750萬美元（約6.7億港元）「冧莊」，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及《隱俠：地下正義》麥克華堡（Mark Wahlberg）分佔亞季；據《福布斯》報道，成龍去年拍了5齣戲，加上代言產品等收入，亦位列第10。

《福布斯》的最吸金男星排行榜，是根據Nielsen、ComScore、Box Office Mojo、IMDB等網站於去年6月至今年6月的資料，加上跟業內人士的訪談，得出扣稅前等薪酬數字。

狄維莊遜收入比去年微跌

2016年首次登榜首的狄維莊遜，今年蟬聯《福布斯》最吸金男演員，但其實他的收入比去年8940萬美元略跌，他今年進帳8750萬美元（約6.7億港元），單是拍攝Netflix新片《Red Notice》已為他帶來2350萬美元片酬；另外，他跟運動用品公司Under Armour合作推出的服裝系列，亦帶來不少利潤。

緊隨狄維莊遜之後的賴恩雷諾士，亦有份演出《Red Notice》，據報他拍攝此片的酬勞為2000萬美元，另外他主演另一Netflix電影《鬼影特攻：以暴制暴》（Six Underground）亦於早前上架。至於位列季軍的麥克華堡，收入主要來自動作喜劇 《隱俠：地下正義》（Spenser Confidential），以及製作了《麥當勞大富翁事件簿》等紀錄片集。排第4位的賓艾費力（Ben Affleck），去年拍了《球轉人生》（The Way Back）及《違願》（The Last Thing He Wanted）等電影，帶來5500萬美元收入。

排第5位的雲狄素（Vin Diesel），雖然新片《F9狂野時速》（Fast and Furious 9）受疫情影響延期上映，但他監製的動畫《狂野時速之極速間諜》獲影視串流平台Netflix青睞，令他有所進帳。

曾拍《M巾英雄》、《BB駕到》 等片的印度男星阿克夏庫馬（Akshay Kumar）位列第6；第7至10位依次為《咸美頓》連曼路米蘭達（Lin-Manuel Miranda）、韋史密夫（Will Smith）、阿當辛迪拿（Adam Sandler）及成龍。據悉排頭10位的男演員總收入超過5.45億美元（約42.5億港元），比去年最掙錢10名女星的總收入3.14億美元（約24.4億港元），多出近倍。今年最掙錢女星的排名將於下月公布。