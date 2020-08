《福布斯》最吸金男星排行榜 狄維莊遜蟬聯冠軍

(Sponsored by KAO)

(Sponsored by KAO)

next

【明報專訊】財經雜誌《福布斯》前日公布荷李活最掙錢男演員名單,《逃出魔幻紀:霸氣升呢》狄維莊遜(Dwayne Johnson)過去一年以8750萬美元(約6.7億港元)「冧莊」,「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)及《隱俠:地下正義》麥克華堡(Mark Wahlberg)分佔亞季;據《福布斯》報道,成龍去年拍了5齣戲,加上代言產品等收入,亦位列第10。

《福布斯》的最吸金男星排行榜,是根據Nielsen、ComScore、Box Office Mojo、IMDB等網站於去年6月至今年6月的資料,加上跟業內人士的訪談,得出扣稅前等薪酬數字。

狄維莊遜收入比去年微跌

2016年首次登榜首的狄維莊遜,今年蟬聯《福布斯》最吸金男演員,但其實他的收入比去年8940萬美元略跌,他今年進帳8750萬美元(約6.7億港元),單是拍攝Netflix新片《Red Notice》已為他帶來2350萬美元片酬;另外,他跟運動用品公司Under Armour合作推出的服裝系列,亦帶來不少利潤。

緊隨狄維莊遜之後的賴恩雷諾士,亦有份演出《Red Notice》,據報他拍攝此片的酬勞為2000萬美元,另外他主演另一Netflix電影《鬼影特攻:以暴制暴》(Six Underground)亦於早前上架。至於位列季軍的麥克華堡,收入主要來自動作喜劇 《隱俠:地下正義》(Spenser Confidential),以及製作了《麥當勞大富翁事件簿》等紀錄片集。排第4位的賓艾費力(Ben Affleck),去年拍了《球轉人生》(The Way Back)及《違願》(The Last Thing He Wanted)等電影,帶來5500萬美元收入。

排第5位的雲狄素(Vin Diesel),雖然新片《F9狂野時速》(Fast and Furious 9)受疫情影響延期上映,但他監製的動畫《狂野時速之極速間諜》獲影視串流平台Netflix青睞,令他有所進帳。

曾拍《M巾英雄》、《BB駕到》 等片的印度男星阿克夏庫馬(Akshay Kumar)位列第6;第7至10位依次為《咸美頓》連曼路米蘭達(Lin-Manuel Miranda)、韋史密夫(Will Smith)、阿當辛迪拿(Adam Sandler)及成龍。據悉排頭10位的男演員總收入超過5.45億美元(約42.5億港元),比去年最掙錢10名女星的總收入3.14億美元(約24.4億港元),多出近倍。今年最掙錢女星的排名將於下月公布。