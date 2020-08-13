【開箱】穿越時空的複雜關係 追看《闇》防腦退化？

【明報專訊】有『長腿男神』美譽的韓星李敏鎬，退伍後首部演出的劇集《The King：永遠的君主》，雖然有《鬼怪》金恩淑編劇，收視卻未如理想，據悉劇中的平行世界，觀眾不大受落，單靠「長腿男神」，也只能留住死忠粉絲，而未能吸納更廣大的觀眾群。德國製作的劇集《闇》（Dark），2017年12月在影視串流平台Netflix播出第一季，今年6月推出最終回的第3季，比《The King》有着更複雜的平行時空，在世界各地卻擁有一批擁躉。有網民笑言，若想預防腦退化，看《闇》可能是一個好方法；此言有點戲謔，但反映了部分實情，此劇需要不斷動腦筋，單是人物關係已夠複雜，還要穿越幾個時空，及後分成3個世界，同時要辨認毫不熟悉的演員面孔，又要追看字幕（除非閣下德語流利），不曉得多少觀眾會邊看邊寫筆記？

少年離奇失蹤

《闇》是Netflix的首齣德語原創劇，去年6月播出第2季，緊接今年6月27日首播第3季，亦是整個系列的完結篇，直到昨日依然盤據本地熱播榜十大位置。《闇》創作人奧達（Baran bo Odar）及菲斯（Jantje Friese）也感意外，他倆接受美國傳媒訪問時表示，《闇》是一齣在講量子理論的德語劇，近日在印度也大受歡迎，「在文化上，位處歐洲的德國跟印度有很大差異，我們會更接近美洲，但他們（印度）很喜歡這劇」。《闇》首季有10集，之後兩季各8集，全劇合共26集。故事集中在溫登市Doppler、Nielsen、Kahnwald及Tiedemann這4家人身上。第一季開首是2019年，Kahnwald家的爸爸Michael自縊，獨子Jonas傷心不已，重回學校上課時，心儀的同學Martha Nielsen已成為好友Bartosz Tiedemann的女友。同一時間，學生Eric失蹤，警方着手調查，當中包括Martha當警員的爸爸Ulrich，後者的弟弟Mads多年前亦離奇失蹤，至今下落不明，所以他特別緊張此案。

此時發現了一具少年屍體，眼睛被塗黑，一身打扮是1980年代，還伴有walkman等物件。某夜Jonas和Martha、她的哥哥Magnus和弟弟Mikkel、Bartosz等相約到鎮外即將關閉的核電廠洞穴，拿走Eric藏在該處的大麻，抵達後發現貨給Doppler家的Franziska搶先一步，Bartosz把大麻搶回來，此時洞穴傳來奇怪聲響，眾人的手電筒不停在閃，Magnus提出「走吧」，他們像逃命似的，Jonas跟Mikkel一起，前者摔下來再抬頭，發現Mikkel消失得無影無蹤。

Mads、Eric和Mikkel先後離奇失蹤，而且都是懸案，是否有人綁架了他們？其後Ulrich從Mads的驗屍報告確認，他就是自己失蹤多年的弟弟，但為什麼容貌經過幾十年，絲毫沒變？

喜歡的人變了「姑媽」

Jonas收到陌生人寄來的包裹，內裏有一個手觸電筒，還有一份地圖，以及其父Michael的信件說，他2019年11月4日穿越到了1986年，一直待在那時空生活，並由護士Ines扶養長大，換句話說，Michael就是日前失蹤的Mikkel。這信件讓Jonas震驚不已，他鍾情的Martha豈不成為姑媽？Ulrich變成他的祖父？

Jonas其後按照地圖到洞穴去，並找到刻着「從此創造了天地」的一扇門，進去後到地面是一個巴士站，張貼了失蹤男孩Mads的告示，他來到1986年，在這個時空遇見中年的自己，並勸他不要把Mikkel帶回2019年，否則Jonas根本不會出生。另一方面，Ulrich發現了Bartosz任職警察的外公Egon寫於1986年的口供紙稱，Franziska的爺爺Helge當年被懷疑綁架了Mads，及後Ulrich跟蹤已患腦退化的Helge，並帶上H. G. Tannhaus撰寫有關穿越時空之旅的書，但Ulrich從洞穴穿越到1953年，碰上童年的Helge，Ulrich認為殺了Helge，Mads後來就不會被綁架，不過Ulrich最終被捕。

上述還未完全交代《闇》的首季劇情，很多重要人物還未提到，譬如Egon女兒Claudia、即Bartosz的外婆。她是核電廠主管，得悉穿越時空的秘密，核電廠地下洞穴存在蟲洞，加上闇物質等，她成為時空旅人，並且是Jonas的導師。還有Franziska的媽媽Charlotte，亦即Helge的媳婦，Ulrich的警察同事，Charlotte同時是Tannhaus的養女。Charlotte的幼女Elisabeth是啞巴，曾一度失蹤，其後自行回家，稱路上遇到一名叫Noah的神秘男子，他交了一個袋表給Elisabeth，說是從前給Charlotte的……這統統只是第一季的部分情節。第10集結尾，Jonas穿越到2052年的未來世界，被一名臉上有疤的啞女迎頭重擊作結。劇中說33年一個輪迴，開始即是結束，好像很玄的對白，要完全記下來，豈不是重度腦力訓練？明天再續。