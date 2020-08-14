鄧達智病後領悟慢活 準備兩年後與伴侶「享清福」

鄧達智（左）經歷多次大病，今次新冠肺炎疫情他又確診，病癒後他覺得是時候放慢步伐，事實上他每星期都會抽空跟陳梓欣（右）過二人世界。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】62歲時裝設計師鄧達智（William）7月24日初步確診新冠肺炎，在家自我隔離4日後，被送進聯合醫院，留醫8日對抗病魔成功。康復出院後的William乖乖留家休養，可惜易倦又胃口麻麻，伴侶陳梓欣醫生（Clement）充當私人大廚炮製美食，非常體貼。熱愛工作的William忙於為預計9月推出的新書《THROWBACK》草稿提出修改，前日從元朗家門出關，相約編輯傾新書外，亦趁機與平日各有各忙的Clement爭取時間見面午膳；經歷人生重重難關，包括頸椎手術、乙結腸癌、前列腺癌及新冠肺炎後，William意識應學習慢活，希望將工作與私人生活好好平衡，為兩年後與伴侶一起「享清福」生活作準備。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

場地提供：星.68（中環萬宜大廈）

「平時飲茶不多，不過今日是我康復出院後第一次食點心，好掛念！」出院9天的William稱，胃口要慢慢回復，加上見完牙醫打過麻醉針，所以進食比較緩慢和小心。他形容出院後身體比以前易疲倦，屬於新冠肺炎的後遺症之一，於是他不敢飲用大家姐所煲的愛心涼茶，怕太涼愈飲愈見暈，改為飲用由媽媽生前教落的「燉瘦肉汁」，現在工人姐姐隔日煮給他飲一小碗當補充體力。

新冠肺炎用藥憶起化療苦

William稱留醫期間的打針用藥，令他回想患癌期間化療時的辛苦，打完針會發燒又發冷；感激好友日日速遞食物讓他有消夜補充體力才打勝仗，笑言憶起芝麻梳打餅原來好好味。經歷人生一次又一次的大難關後，William承認自己已經慢下來，現時要享清福，「以前一星期最少搭3次飛機；如果Clement在我患腸癌前出現，我們未必招架到。當年因患癌才結束廣州的公司令自己slow down，是timing！我不會放棄設計，只選擇性地做，不當成生意，只做與時裝及家族文化有關的工作」。他透露有朋友邀請他做時裝YouTuber，在網上拍短片分享時裝文化潮流，甚至教人僅花500元裝身的打扮配搭竅門。

支持Clement當無國界醫生

William的伴侶Clement是外科醫生，有自己的醫務所，雖然日常工作大家各有各忙，但每星期均抽空過二人世界或跟朋友一起見面，皆因「有得食就食，有得見就見」。他認為William對飲食懂得節制，不用太擔心，更贊成他繼續工作才不會胡思亂想。二人向來熱愛旅行，盼年底聖誕節可以飛往東京為好友張敏儀慶祝生日，未知能否成事。

至於未來人生計劃，現年48歲的Clement希望做有意義能幫人的事：「每人有不同階段，到我50歲時，應該多陪另一半，因為人生苦短！想去醫療落後或有戰爭地方做醫生幫不幸的人。」William十分支持另一半做無國界醫生，他亦繼續工作，只是每3個月飛到不同地方，中間休息放假旅行，故要把握這兩年時間為大計部署。

毋須承諾 默契盡在不言中

重提留院時，William很掛念在駿洋邨檢疫中心接受隔離的另一半，在不能相見的一段日子，他sweet爆表示Clement傳短信比平時多，說話聲調亦不同；最忘不了又最好味是由Clement親手所煮的鮑魚和愛心粥，是留院時最好的鼓勵；出院後又煮龍蝦、羊扒、煎魚，非常窩心。William手握愛侶的手笑稱彼此不用口講承諾：「Clement好多事不會宣諸於口，不用強迫，他都會慢慢做出來。今晚到我買餸，會買蟹，因為陳醫生喜歡食蟹。」不用承諾，默契盡在不言中。

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