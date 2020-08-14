與湯洛雯一齊煎牛扒 馬國明：廚藝叻會加分

【明報專訊】黃淑儀（GiGi姐）昨日在將軍澳電視城出席新烹飪節目《Gi味俱全2》記者會，即場大展廚藝，曾跟她在《On Call 36 小時》飾演母子的馬國明到場支持。

黃淑儀求安心接受檢測

GiGi姐表示今輯有48集，原以為自己出了14本烹飪書，可從中「偷雞」，豈料要配合贊助商，有少少難度。馬國明自認廚藝不精，會向GiGi姐偷師，學做簡單菜式。女友湯洛雯可有試過他的廚藝？他笑言：「要煮都先煮給媽咪吃，她都沒吃過我煮的東西。我自細跟母親同住，很少下廚，入廚房她都叫我快點出去。（可試過女友手勢？）她只是識簡單菜式，但叻過我，我們試過一齊煎牛扒。」如果女友廚藝再進步是否更加完美？GiGi姐幫口說常跟烹飪班學生講，女仔識煮3個菜式，在生日、結婚周年或紀念日用便夠：「如果日日煮就變了奉旨，不會珍惜，烹飪要有興趣才行。」不過馬國明坦言：「廚藝叻都會加很多分。」

GiGi姐早前曾跟鄧達智飯敘，她說原本相約上月26日再聚，豈料對方確診新冠肺炎，為求安心她有做病毒檢測，幸好無事；鄧達智整個過程有跟她報告。她會致電問候對方，待疫後再飯敘。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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