好友留言打氣撐「出櫃」 小肥驚魂未定：好緊張 但自豪

【明報專訊】現年44歲的小肥（徐智勇）加入樂壇13年，性取向一直惹外界猜測，早年他曾激動否認。不過近日他接受陳志雲訪問時，終於宣布「出櫃」，承認同志身分，他更在節目中淚灑當場。小肥公開性取向後，昨日在社交網表示雖驚魂未定，以及好緊張，但感到自豪。圈中好友雷深如（ J.Arie）、方力申、藍奕邦、林奕匡等，都留言為他打氣，連不認識他的李珊珊都叫他加油，做自己喜歡的事。

娛樂組

小肥入行以來鮮有跟女藝人傳緋聞，因而曾被網民質疑性取向，他當時激動否認是同性戀者。他日前接受陳志雲YouTube頻道《Stephen‧傾》訪問，宣布「出櫃」，節目於昨晚播出。

陳志雲在節目中直接問小肥，被人問是否鍾意男人會點答？小肥初時有點支吾以對，說面對這類問題會輕輕帶過，因為自己未準備好，會驚，心裏有些負擔。

小肥透露28歲才確定某些事，之前一直習慣否定，亦會恐懼一旦承認了會怎樣？他透露於2017年製作專輯《睡前服》，監製康家俊跟他說專輯主題講坦白，令他好像頓悟了一些事，既然唱得這些歌曲，帶出的意思就要實行。話雖如此，但小肥直認很難衝破心理關口。

陳志雲問他是否承認同性戀身分？他點頭答：「係。」他笑言面對志雲大師如食了誠實豆沙包，他之前未準備好，並說：「未行第一步，第一步畀咗你。唔知點解你一問我，我覺得好似係時候要行呢一步。」

曾有兩段同性戀情

小肥透露曾有兩段同性戀情，第一個是初入行認識的圈外人，拍拖3年分手。第二個拍拖10年，於2018年結束，對方當時常往內地工作，一星期只回港兩日，他自爆《你明日回來》就是為對方而唱，但不久分手，當時很傷心。對於感情事，他相信緣分，不會刻意追求，直認會到同志酒吧。他表示有憧憬與另一半組織家庭。

怕嚇親大家 網上道歉

小肥昨日在社交網留言︰「驚魂未定……嚇親大家，唔好意思。仲好緊張，但我自豪。」他在最尾位置打了5個彩虹的表情符號，支持同志平權。好友雷深如（ J.Arie）、陳慧敏、方力申、藍奕邦、林奕匡均留言為小肥打氣。李珊珊亦說：「小肥，加油。做喜歡的事，走自己的路。#利申不相識」