【開箱】《闇》創作人閱百書建構時空之旅 導讀網頁陪睇

【明報專訊】昨日談到影視串流平台的原創德語劇《闇》（Dark），第3季最終回今年6月27日上架，複雜的平行時空與人物關係，有網民戲言追看此劇可預防腦退化，稍微述說第一季劇情已佔去很大篇幅。

精華片段為觀衆熱身

去年6月播出的第2季，承接首季劇情，少年Jonas來到未來的2053年，中年的Elisabeth帶領着一群在大爆炸之後的倖存者。核電廠成為死亡禁區，生人勿近，Jonas卻計劃要闖進去。1921年的年輕Noah殺死了失去信仰的同伴，他跟年長的Noah都是時空旅人組織Sic Mundus的成員，領導人是一名神秘又面容扭曲的長者Adam，他吩咐年長的Noah尋回Claudia日記上撕去的幾頁，應該是有關2020年6月27日末日前的準備。至於2020年6月21日的時空，繼Eric和Mikkel後，年老的Helge、少年Jonas、Ulrich都失蹤了。Ulrich的太太Katharina到洞穴企圖尋找他失蹤的答案。中年Jonas跟母親Hannah相認，並告訴她穿越時空的秘密。

上述只是第2季第1集的粗略劇情，其實《闇》有個導讀網站https://dark.netflix.io/，包含劇集播出3季以來的重要事件、人物、時空，地點等等，製作精緻，美中不足是英、德、荷、西、葡等8種語言，唯獨沒有中文。除了這個導讀網站，Netflix甚至在第3季播出前推出了10分鐘精華片段，讓觀眾重溫重要情節，為了幫助觀衆投入看結局，可說用心良苦。

《闇》創作人奧達（Baran bo Odar）及菲斯（Jantje Friese）接受美國傳媒訪問時表示，當開始拍攝第2季，成立了一個資料庫，分成時間線及人物，由於一直以來劇情並非順序敘事，而是跳來跳去，菲斯稱若單純從一個角色了解故事脈絡，會發現容易了解得多，「覺得複雜，因為想知道是哪個時空先行」。菲斯承認，拍攝3季《闇》期間，她大概看了一百本書，除了科學方面的書籍，還有哲學和精神方面的，「科學哲學、形而上學這類學說有着很多層次，（那些書本）很有趣的，其實都在說同一件事，卻從不同角度切入」。另一創作人奧達則說，是一本有關量子物理的兒童書讓他豁然開朗，他把該書給了好幾名劇中演員，大家都有相同的感受。

無錢建設鏡像世界

奧達與菲斯說拍畢《闇》後，他們保留劇中的幾件道具，包括Jonas和Martha都穿著過的黃色風衣；聖克里斯多福頸鏈，是滿有意義的一件道具，聖克里斯多福被視為保護旅者的聖人，此劇的主角正是穿越時空的旅人。另外，兩人還保留了懸掛在Adam大本營Sic Mundus大堂的畫作，那是劇組重塑了魯本斯（Peter Paul Rubens）的《墮入地獄的罪人》（The Fall of the Damned）。不過，如果粉絲抵達柏林後想尋找劇中那個能穿越時空的洞穴，可能會失望，據報那只是專程為此劇搭建的場景。

有傳媒曾問兩名創作人是否想拍多過3季，但兩人不約而同說3季剛好，而且是不錯的結局。尤其3是劇中重要的意象，不管三角飾的象徵意義，或33年的末日循環，還有3個世界的懸念。

第3季開首（亦即第2季結尾），Martha被Adam轟斃，Jonas傷心不已，此時跟Martha一模一樣的女孩闖進來，揭示了原來Jonas世界之外，還有Martha的世界，兩者十分相似又有少許不同。為了表達平行世界，所以奧達與菲斯想到要營造出鏡像的效果，換句話說，在Jonas世界從左到右的樓梯，來到Martha的世界，會換成從右到左。奧達表示，重新建設場景是最簡單做法，但劇中已有太多時空要兼顧不同的佈置，這一季就再進一步，從1921推前33年到1888，可想而知再無額外成本花費，最終他們靠鏡頭的鏡像效果解決，不過演員就要花點工夫，譬如在Jonas世界是用右手的，來到Martha的世界就要用左手，他們亦從英國進口了幾部右軚車，「有時幾好笑，演員自覺某些場面表現不錯，但用錯手開門，就會很沮喪」。

《穿越時空》作者的世界

除了Jonas和Martha的世界，最終回揭示還有Tannhaus的世界，他是鐘表製造者、理論物理學教授、《穿越時空》作者，他的哀痛，成就了開始也是結束。

（明天再續）