為角色犧牲色相兼生頭瘡 張振朗靠女友楊偲泳洗盡黑氣

【明報專訊】張振朗去年曾被冠以「地獄黑仔王」稱號，受黃心穎連累及其他因素影響，演出多部劇集差點變成倉底貨，幸隨着《包青天再起風雲》、《牛下女高音》及《機場特警》陸續播放，他又奪得「飛躍進步男藝員」獎，運氣突然好轉。最近張振朗主演的《反黑路人甲》吸引不少觀眾追看，反應不錯，不枉他冒着脫髮風險將頭髮染白，甚至犧牲色相、近乎全裸演出。黑氣已過，星運開始現光芒，他除感恩外，最感謝是女友楊偲泳在身邊支持。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

張振朗為演《反黑路人甲》高彬角色，首次染了一頭白髮，為求真實感，堅持不停真染，要漂髮3次再上色，之後每星期再染一次，持續4個多月。他說：「要3日才洗一次頭，其間又要開工，真係好辛苦，最大鑊是生頭瘡，除非拍打戲大汗淋漓才洗頭，否則都堅持忍住，真的幾難捱，還試過頭皮發炎損了。幸女友楊偲泳知我拍得辛苦，無嫌我個頭臭。」

與王浩信再續HeHe情

張振朗稱劇中演性格沉實的臥底，遇到王浩信後變得跳脫，當中產生很多滑稽場面。第二次與王浩信合作，張振朗覺得拍攝過程好開心，全因兩人都鍾意演戲，鏡頭後會經常傾怎樣拍得更好，度些笑位，為求觀眾看完笑得開心。他說：「之前與王浩信在《踩過界》的電單車HeHe情，被網民稱為『機車Brother』，在這部劇會延續下去，有一場王浩信駕電單車載我的戲，配上歌曲《天若有情》，自己看完也覺得好好笑。」

爆湯怡忍不到笑

劇中面對湯怡，他經常忍不住笑，頻頻NG，他大爆湯怡比他更忍不到笑，「我以為自己是個很忍不到笑的演員，點知湯怡比我更加嚴重，不知為何，我很認真拍一場戲時，她會覺得我個樣好好笑，只是笑我，其他人不笑，話我個樣好滑稽，不知是讚我還是踩我，搞到我都忍不住笑，很多時拍拍吓一齊不停笑」。他稱劇中除有很多動作戲，與賴慰玲的愛情動作戲也不少，拍攝時只穿一條肉色內褲，確令他尷尬不已。他說：「賴慰玲還要擒上我身上，我發覺原來牀戲真的不易拍，絕對難過拍動作戲，原來男仔什麼都沒有穿，是十分無安全感，好彩她知我好驚無笑我。」

不介意變性感男星

張振朗笑稱監製林志華不知是否特別鍾意看他除衫，之後拍《踩過界II》又要當眾全裸示愛，「近年拍劇經常被要求除衫騷肌，我也不介意變成性感男星。其實我以前一星期可以病兩三次，好恐怖，游完水都會冷親，可能這兩年不停工作，無放假捱壞了！但自從開始健身，就沒有那麼易病，現在落雨游水都不怕，所以做運動真的非常重要」。

有愛情滋潤事事順利

最近張振朗愛上的運動就是駕電單車出巡，隨張繼聰和森美成為復古機車迷，享受男人的浪漫，女友不但沒反對，反而很支持，還很鍾意坐車尾，但他新購入的電單車卻是單座位，是謝絕女友型號。他解釋道：「不要連累到人嘛！有什麼事自己孭，坐電單車後座始終有危險，自己玩就算，不過我都會問朋友借有後座的車，選擇在凌晨、馬路上沒那麼危險時，載女友慢駛遊車河，安全至上。」之前擔正的劇集總有阻滯，看來他已開始轉運，是否關認識到女友楊偲泳事？他說：「她都幫到手的，因為人開心自然什麼都順利。」

鞋履：HOAX

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