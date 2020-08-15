媽咪級名模留家抗疫無時停 熊黛林周汶錡享受親子時刻

【明報專訊】新冠肺炎疫情仍未完全受控，全城努力抗疫未敢鬆懈。幕前藝人和模特兒隨着商演、品牌宣傳、時裝騷及Ball場活動相繼延期或取消，搵外快的機會驟減，收入急跌。數名「媽咪級名模」熊黛林、樂基兒、周汶錡及Ana R.都受疫情影響工作量減少，但她們沒趁機停下來休息，反而留家陪伴子女玩和學習，又為他們返學做準備，比應付模特兒工作更花精神和體力。她們雖然會呻「湊仔女辛苦過開工」，同時很享受和珍惜難得的親子時刻。

記者：林蘊兒

熊黛林（Lynn）的一對孖女Kaylor和Lyvia轉眼已近兩歲半大，孖女性格算文靜，疫情期間乖乖留家玩，主力由Lynn和外婆照顧。Lynn說：「原本有姨姨幫手湊孖女，但近期疫情爆發，暫時叫姨姨不用來。兩個女不用返學，課外學習堂又取消，真是好悶。幸兩姊妹互相有伴，我不用工作，便日日陪她們玩，陪看故事書，多了很多母女相處時間。」

Lynn為孖女物色幼稚園

Lynn正為女兒物色幼稚園，部分可靠網上面試，如要安排親身面試，就必定做足防疫措施。至於工作，Lynn表示部分延期，日前拍廣告，主要在室內影樓，工作人員戴口罩又時刻消毒洗手，她完成工作返家必徹底清潔全身，才敢抱女兒。

Kathy照顧兒子變3個角色

周汶錡（Kathy）不時在社交平台分享5歲長子Jacques與3歲幼子Avner的生活趣事片段，兩個混血小男神的得意動作和表情經常搶like。不過Kathy笑言要捕捉兩個精力過剩的兒子非常吃力，「之前他們返學，我可以小休，但疫情停課，他們大部分時間留家，看卡通片打發時間，又要安排他們學寫字，我一個人要兼顧做媽咪、老師和朋友3個角色」。大仔Jacques喜歡模仿大人，學爸爸練掌上壓；細仔Avner則熱愛跳舞，一聽音樂便手舞足蹈。大仔下月便入讀K3，到時會網上教學為主，小朋友卻恨返學見同學仔。Kathy稱兩兄弟感情時好時壞，扭計、吵架及打交少不免，她經常充當和事佬，「有時他們扭計不聽話，特別教他們寫字和做功課時最勞氣，比工作更疲勞更辛苦。不過他們又會突然嗲我、攬我、惜我，會覺得好開心，幾辛苦都好快唔記得」。Kathy承認因疫情減少品牌工作，改在社交平台分享為主，她表示收入減少也沒所謂，始終小朋友是她心目中第一位，寧願留家陪他們，享受親子時間更值得。

樂基兒每月一次病毒檢測

樂基兒（Gaile）常在家為丈夫及一歲兒子Hunter下廚炮製美食，她留家抗疫日子亦約好友做瑜伽，保持健美身形。她說：「每月都會去醫療中心接受新冠肺炎病毒檢測，確保沒受感染。自己和身邊朋友都盡量留家減少外出，兩個月前有帶Hunter去酒店泳池玩水，最近則多留家陪兒子。」