【開箱】《闇》主角與《月光寶盒》至尊寶的前世今生

【明報專訊】王家衛作品向來多金句，也最愛玩時間，《阿飛正傳》裏張國榮飾演的旭仔，利用1960年4月16日下午3點前跟蘇麗珍一起望住個鐘60秒，後者即「中招」。之後的《春光乍洩》，又是張國榮扮演的何寶榮，每當失意時就會吃回頭草找黎耀輝，「不如我們從頭來過」，這句話貫穿全片，影視串流平台Netflix的原創德語劇《闇》（Dark）的主角，大概都想說這句話。

穿越時空 修正錯誤

《闇》由溫登市少年離奇失蹤事件開始，1986年發生了一次，那是Ulrich的弟弟Mads，2019年輪到Ulrich的么子Mikkel失蹤，及後主角Jonas收到父親Michael的遺書說，他其實就是Mikkel，走進時光隧道，穿越到1986年，不懂得怎樣回去2019年，就在那個時空裏長大，被護士Ines收養，後來跟Hannah結婚，並成為Jonas的爸爸。當中的紐結是，他戀上的女孩Martha，是Mikkel的家姐，變成禁忌的愛，讓他想改變這一切。得悉核電廠下蟲洞的秘密，Jonas成為穿越時空的旅人。下一個紐結卻是，如果他把Mikkel帶回2019，就會改變時間軌迹，Mikkel不會成為他爸爸，Jonas也不會來到人間。

每隔33年的時間線，緊扣着劇中每個人物，不止是一段關係，還有欲望與執迷，由2019/20向後伸展到2052/53，向前的1986/87、1953/54、1921，甚至1888。當中穿越時空的旅人，每一個都希望修正錯誤，獲得救贖；記得第3季開首，字幕打出叔本華的一句：「人可做自己想做的，卻無法決定自己想要什麽。」年老的Claudia說：「如果時光倒流，我很多做法會不同。」她會不再穿越時空，多陪伴女兒Regina嗎？從頭來過，她會洗去罪孽，接通電話後讓救護員前來，讓老父不會失救致死嗎？

Jonas說，「當時間控制着你，你怎可能還有時間？」年老的他企圖切斷這個循環，讓一切結束，把Martha轟斃，沒想到還有另一個平行世界的Martha。他們更沒想到平行時空和世界的這個循環源頭是Tannhaus，他的兒媳和孫女在車禍喪生，他十分傷心，希望所製造的時光機，能回到從前，讓他們復生，因而創造了時空之旅的平行世界。結局是Jonas與Martha這天生一對的戀人，在一秒鐘停頓的時間，穿越到當年，勸阻了Tannhaus的兒子繼續前行，因而跟妻女避過車禍，回到父親身邊修好關係。Jonas和Martha成功了，但同時意味兩人不能生存，紐結才真正解開。《闇》創作人奧達（Baran bo Odar）及菲斯（Jantje Friese）表示，這是快樂的結局，雖然有點傷感。

當看到那個圓形的時光機，當Martha世界的Martha見到Jonas，那種似曾相識的感覺，看完第3季就在Netflix翻出《西遊記月光寶盒》看了一遍。至尊寶在盤絲洞聽到觀音大使跟他說，只要他肯戴上金剛圈，就可變回法力無邊的齊天大聖，他還沒變成孫悟空，是因為沒遇到給他三顆痣的人。

自絕塵世 成就他人

當時的至尊寶仍當自己是凡人，當然不信，只一心想救回誤會他憤而自刎的白晶晶，所以用月光寶盒希望回到她死前一刻，能向她解釋清楚，嘗試了很多次，終於回到白晶晶尚未自刎的一刻，但最後她還是被牛魔王捉走。至尊寶利用月光寶盒想再次穿越時空，可是這次卻回到500年前，並遇到紫霞仙子，給了他三顆痣。下集《仙履奇緣》，穿越時空回到500年前的至尊寶仍惦念白晶晶，到處尋找她，但不知道另一段宿世情緣也在等待他。至尊寶死後才頓悟，自願戴上金剛箍，對人世情欲不再留戀，決定陪伴唐僧取西經。《月光寶盒》笑笑鬧鬧，毫不科學，沒有精密設計的時光機，至尊寶跟Jonas卻像同路人，都是走在穿越時空的旅途；雖然《闇》沒有觀音、沒有神仙，但都有着相同的緣分與遺憾，至尊寶看破紅塵，Jonas決心解開紐結，卻同樣成就他人。不知道《闇》的創作人奧達及菲斯，博覽群書建構平行世界之餘，可有看過這兩齣周星馳電影。