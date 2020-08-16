傳觀衆罷看《過街英雄》 森美未驚過：這種宣傳更多人睇

【明報專訊】森美主演無綫劇集《過街英雄》明日（17日）播出，日前網上流傳有人以前特首「梁振英」名義發文稱，要求停播《過》劇，否則杯葛無綫。梁振英得知後，立即在社交網澄清該文不是他發出。無綫亦發聲明斥文章內容全無根據。森美昨午聯同黃翠如、江嘉敏出席《過》劇宣傳活動，他表示不擔心傳聞有人罷睇或影響收視，覺得可能反而幫助宣傳有更多人看。

《過街英雄》昨午舉行首個宣傳活動，森美跟其他演員大玩遊戲。被問到會否擔心網上傳掀起罷睇風波影響收視？森美即道：「不驚！無所謂，現在這個世界，你也不知最後結果是怎樣，可能因為這種宣傳會更加多人睇。」他與翠如亦表示不擔心該劇在網上已有得睇會影響收視，他們正打算開拓小朋友觀眾群。翠如於劇中要經常與森美鬥嘴，她坦言招架不住：「大家不要話我在劇中演得差，其實是個角色演戲好差，如覺得差，即是我演得好。」

森美稱疫情期間適合造人

森美笑言疫情下沒工作，最適合生仔，當年兒子也是在2003年SARS期間出世，所以最近經常找工作做，免得又生多個。問翠如可有生育計劃？她指正忙於為新劇《七公主》開工，老公蕭正楠又要拍《飛虎之壯志英雄》，無暇造人。她說：「如兩年多前是這個境况，我又結了婚的話，應該已經生了，但當時還未結婚，其實我並不抗拒。」

黃翠如盼夫妻檔再拍廣告

翠如早前與蕭正楠首度合作拍廣告曬恩愛，她說首次有客戶找他們一起拍廣告很感恩，原本要到馬來西亞取景，因疫情而取消，客戶最後決定安排他們在港拍，她稱不收錢都會拍，「因為時間不夠，剪了我們一些互窒的鏡頭，希望下次可以再拍」。

江嘉敏騷身材教嗲男人

江嘉敏劇中演拜金女，還要把衫鈕解開到近肚臍騷身材色誘男人，她說：「沒有谷胸，因真的無咩睇頭，但對我而言真的性感，劇情講我教翠如怎去嗲男人，這場戲也是我人生中NG得最多次，因導演和工作人員都話我似一個男人扮女人。」她笑言相信劇集出街男友最開心，會要求她以角色性格對待，因真實的她比較粗魯。

問拜金女角色是否監製為她度身訂做？她說：「我覺得監製和編審是想我演之前未演過的角色，因一向演乖乖女，今次角色好賤格，都多謝他們給這個角色我去試。」她表示日前拍完出浴戲，出現新冠肺炎病徵出紅疹，其間見過很多同事，便決定和監製講去驗一驗較安全。問是否擔心中招？她說：「不會太擔心，我都好勤力洗手和換衫，不過出現病徵，驗完是陰性，大家都可以安心，不用擔心，可繼續開工。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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