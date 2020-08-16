倪晨曦曬性感孕照賀33歲生日

【明報專訊】倪晨曦原定今年2月舉行婚禮，但因疫情押後，6月時她宣布造人成功喜訊，目前懷孕逾7個月，預產期是10月底。她昨日33歲生日，稱今年不能跟孖生妹妹一同慶祝，她在社交平台上載與妹妹的合照，說她們是心連心，知道世界的另一邊有一個血脈相連的姐妹，彼此惦記着對方。

體會母愛偉大

倪晨曦之後再分享穿著透視裙的性感孕照，她擺出型格甫士外，又浸在浴缸中拍攝，留下懷孕的美好時光，送給自己作生日禮物，期待跟BB見面。她又稱以前曾半開玩笑說不應該慶祝生日，「因為媽媽當年為了生我和妹妹，差點大出血死掉，最後還造成面癱和留下無數的妊娠紋。其實這一天是媽媽的受難日，所以每年生日都很感謝媽媽，因為她無私的付出才將我和妹妹健康的出生和撫養長大，現在自己也快要做媽媽了，特別能開始體會到、如為了小孩什麼都願意做的心情」。她希望自己的生產過程不要那麼辛苦，又覺得每一個準媽媽都應該記錄自己身體的變化，更加愛惜自己。無論體重增加多少，身上長出多少妊娠紋，為了生出健康的寶寶都會默默接受，這就是母愛的偉大和女性的天性。她感恩自己有個好媽媽，永遠是她的榜樣。

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