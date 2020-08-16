與菊梓喬同事關係不太熟 吳若希自爆違背婚前承諾

【明報專訊】28歲吳若希經常被指跟菊梓喬爭做「星夢一姐」，但她表示一直以家庭為重，不會花太多心機在工作上。吳若希加入樂壇10年，2014年她憑歌曲《越難越愛》攀上事業高峰，2017年4月她誕下女兒Giselle，並於同年10月與何兆鴻（Alex）結婚，今年5月宣布懷第二胎佗B仔，與女兒湊成「好」字。

否認爭做「星夢一姐」

吳若希接受商台《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，她稱最初入行純為喜歡唱歌，從沒有上位或要開個唱的目標，每天有工開就有安全感，因可以掙到錢養家。她生女及結婚前曾感到很迷失，到生完女兒復出，她重拾工作只是不想脫節，也沒想過要回到之前的定位，因她不會花太多心機於工作上。

對於有稱她復出後，「星夢一姐」地位被菊梓喬（Hana）取代？吳若希表示從沒上心：「我出道時與陳法拉、鍾嘉欣同公司，就被指公司要力捧我搶做『一姐』。到現在又說有人要搶我的一姐位置，令我很混亂。其實做藝人好被動，是被營造到這樣（競爭）局面。很多人問我跟Hana關係如何，我會答我們OK，見面會友善打招呼，但私底下跟她真的不相熟，無必要刻意扮好熟，同公司除了做朋友，亦可以做同事。」

掟爛老公部遊戲機

吳若經常在社交網力數老公Alex不是，引起外間猜測夫妻感情有變？她笑說只是外界不理解他們的相處方式，老公從沒介意被她單打。她透露老公婚前曾承諾「不再講大話」，她亦許下「不再掟嘢」的諾言。問有否遵守？吳若希坦承曾有一次違背婚前承諾，因老公Alex打機到凌晨，導致翌日撞車，幸好車毁人沒事，但她好嬲，覺得打機要懂節制，便將整部遊戲機掟爛。

娛樂組