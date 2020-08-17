四方八面支持 有心人送支票花膠 陳積榮感動到喊：會打贏這場仗

【明報專訊】37歲的無綫前藝員陳積榮（Jeff）早前證實患上第四期肺癌，他本月初拍片放上網詳談病情，透露醫生推斷最壞情况只剩半年壽命，加上要花費龐大金錢治療，令積蓄所剩無幾的他沮喪又無助，除公開向網民尋求醫療意見外，又希望得到有心人的經濟援助。

片段出街後，Jeff得到四方八面的支持，近日他特意再拍短片更新自己的病况，他說：「我剛做完為期5天的電療，由於劑量重，所以有少少副作用，會嘔吐，但已經過去，現在開始食標靶藥，星期一再覆診，看看背脊的情况以及做MRI照腦。」他多次答謝各界送暖，除了經濟援助，並分享好多中西醫及食療的療法，他說：「日前有個不認識的有心人，致電來約我，開車來送支票和花膠給我，我感動得喊了出來！我又收到好多資訊，收爆晒，好多療法我都不抗拒，大家給予好多愛，好有意思，我覺得生猛晒、好番晒，我都會放這些資料出來，希望同樣有需要的人用得上，不會覺得無助、迷惘。」他答應大家會打贏這場仗，刻下會積極醫病，繼續演藝工作，實行訓練班計劃、記錄抗癌經歷及網路短片拍攝。

Jeff的好友孫慧雪叫他加油，並請大家分享Jeff的正能量。

記者：鍾一虹