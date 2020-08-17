陳自瑤重開IG帳號 「但願從此風平浪靜」

【明報專訊】陳自瑤上月底在facebook發出緊急通知，表示她的Instagram帳號遭入侵，被勒索500美元（約3900港元）才能取回帳號，她公開事件，慎防賊人盜去其戶口作不當用途。經過半個月，陳自瑤的IG帳號終於得以重開，但她昔日的發文及照片無法復原，她上載3張性感照公布「我回來了」。

「沒失去哪有重新開始機會」

陳自瑤又撰文分享這段經歷感受：「終於……我回來了。這段日子，我經歷着失去、重拾，再失去、再重拾的過程，因不斷受到黑客騷擾，加上那種不安全感，令我失眠了兩個晚上。」她藉着事件悟出人生，「人生也總是在得到與失去中度過，每個人都有不同的人生觀與價值觀，也許在一個人看來非常重要的東西，在其他人看來可能無足輕重，所以告訴自己，要學習用從容的心態去面對發生的事情，也要學習凡事看得正面一點，沒有失去，哪有從（重）新開始的機會，但願從此風平浪靜......#loveyo #從新開始 #你願意和我一起努力嗎#得到與失去#上了一課」。她的老公王浩信、好姊妹黃翠如及連詩雅等都點讚支持。張達倫問：「幾錢買番先？」陳自瑤回覆說：「我係唔會畀錢！」

記者：鍾一虹