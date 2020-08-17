投入《刑偵日記》精神病角色 惠英紅眼濕濕不捨台前幕後

【明報專訊】無綫新劇《刑偵日記》由影視雙后惠英紅（紅姐）、視帝王浩信，以及姜皓文、陳煒、黃智雯、袁偉豪等好戲之人演出，陣容強勁。經連月疫境拍攝，紅姐戲分已殺青，劇組當日以鮮花答謝，並由監製關樹明代表送上，部分已完成當日拍攝的演員也特意留下歡送紅姐，令紅姐開心又感動，更一度眼濕濕說：「真的有點不捨得，我很愛你們！」紅姐劇中演患精神病及多重人格的角色，她曾因緊張演出發脾氣，她希望大家不要介意。

記者：陳釗

「有時會發脾氣令人難受」

惠英紅在新劇《刑偵日記》中的角色患精神病及有多重人格，她花了很多心機演繹，完成拍攝一刻難掩激動心情，站在木箱上向台前幕後剖白，其間有少少站不穩，身邊工作人員立即伸手攙扶，可見紅姐深受大家愛戴。劇中演她兒子的王浩信則全程相伴。紅姐激動說：「親愛的，今次與大家合作很開心。我可能有很多歇斯底里的戲分，令大家有少少覺得我很難受，但我希望大家不要介意，我有時會有少少脾氣，希望大家明白，其實我很愛你們。」現場的台前幕後亦齊聲回應紅姐：「我哋也很愛你！」

擔心情緒消失 加重演員壓力

紅姐表示今次拍攝感到大家很團結，因她拍其他劇時，曾有互相搶戲分或者hea做的情况，但今次真的見不到，大家都很團結。紅姐又說：「我是一個在片場不怎麼說話的人，可能大家會覺得我經常臭口臭面，但其實我不是，如果我的戲分不是需要那麼認真的話，我不會這樣。」談到她向劇組講話時眼濕濕？紅姐稱因今次拍攝真的很辛苦，有很多情緒戲，所以有時都會催谷大家拍快點，因為擔心情緒消失。其實是加重了其他演員的壓力，「我見到他們有壓力，為了遷就我，他們好擔心NG，更不可以錯。其實真的有點不捨得，但我又很開心，因為我的戲分殺青啦」。

王浩信姜皓文陳煒鼓掌答謝

王浩信、姜皓文、陳煒、黎諾懿、黃智雯及王敏奕等向紅姐送上掌聲答謝。紅姐續說：「希望劇集播出時，觀眾會見到我們團火和團結精神，這個信息很重要，身為演員都會明白，如果整個劇組都向着同一個目的行，大家都互相扶持的話，劇集出來的戲味會大很多的。」之後一眾台前幕後與紅姐開心合照留念，場面開心又融洽。