《復仇者聯盟》《凸務Madam》導演支持再拍戲 梅根復出頭炮料收3.9億

【明報專訊】英國薩塞克斯公爵哈里王子及夫人梅根去年誕下兒子阿奇後，今年初宣布淡出王室，並於兩月前在美國加州置業；據英國《鏡報》引述《凸務Madam》導演保羅菲（Paul Feig）指出，不少片商力邀梅根復出拍戲，英國著名經理人公司InterTalent主席沙列（Jonathan Shalit）更表示，梅根無論演什麽角色都會有人看，頭炮酬勞高達5000萬美元（約3.9億港元）絕不為奇。

哈里王子和梅根卸下高級王室成員身分後，從4月1日開始逐步展開財政獨立的生活；據報兩人斥資1465萬美元（約1.14億港元）買下位於加州聖巴巴拉的豪宅，上月開始跟名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）等為鄰。事實上梅根在洛杉磯出生及長大，她上周五（14日）接受非牟利新聞組織The 19th網上訪問時自言，過去10年她都不在美國，其中7年在加拿大多倫多拍攝劇集《金裝律師》（Suits），婚後又居於英國，梅根在訪問中說：「回家真好。」

既然新居鄰近荷李活，是否會再次拍戲？曾執導《捉鬼敢死隊》、《凸務Madam》等電影的導演保羅菲接受英國《鏡報》訪問時自言是梅根的粉絲，非常樂意邀請她演出；據他所知，不少片商正爭奪她的復出頭炮。經理人公司InterTalent主席沙列稱，梅根現在很有叫座力，已成為一個現象，「無論她演什麽角色，每個人都想看；我們在說5000萬美元的片酬」；沙列表示，如果梅根回歸演出《金裝律師》，那將成為世界上最好的劇集。沙列認為片酬多寡，以票房叫座力為依歸，與梅根的演技好壞無關。另外，沙列建議她如果復出，必須慎選幕前拍檔。《復仇者聯盟》系列導演祖羅素（Joe Russo）亦支持梅根復出，認為她願意參演，是給電影製作人一大良機，「她能為不同議題帶來不可思議的關注，所以她重投演藝行業是好事」。

逾億買入加州豪宅 需每月供款

哈里王子夫婦今年2月在邁阿密出席投資銀行摩根大通的年度另類投資峰會，傳聞收取多達80萬英鎊（約800萬港元）酬勞。不過收入豐支出也不少，據悉他們的加州豪宅原業主是俄羅斯富豪Sergey Grishin，見新買家是英國王室，想藉此交個朋友，所以優惠價1.14億港元成交。英國《鏡報》指出，哈里夫婦都有做按揭，給了三分之二首期，每月約供款30萬港元，還未計算每年220萬港元的物業稅，若梅根復出拍戲，必帶來可觀收入。