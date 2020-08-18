王浩信福大命大無懼譚詠麟「死亡之吻」 張振朗扮女人驚觀眾打爆電視

【明報專訊】王浩信、馮盈盈、湯怡、張振朗、高海寧及賴慰玲等昨日出席劇集《反黑路人甲》宣傳活動，眾人分組重演劇中經典場口，當中王浩信穿上肌肉衫任高海寧摸；張振朗則男扮女裝穿婚紗與賴慰玲重演電影《天若有情》的經典戲，相當搞笑。王浩信日前被「校長」譚詠麟讚演出是黃子華與周星馳的混合體，他說不敢當。問是否擔心被「校長」點名讚是「死亡之吻」？他笑言無聽過，希望福大命大。馮盈盈疑因曾涉政治言論，在該劇的內地版海報「被消失」，她說不清楚，要問公司，自己專心演出，開心被讚演技進步。

記者：林祖傑、陳釗

攝影：劉永銳

王浩信在《反黑路人甲》的演出獲「校長」譚詠麟大讚是黃子華與周星馳的混合體，他稱完全不敢當，因兩人都是他的偶像，他說：「我只是一個喜歡演喜劇的演員，很多謝校長支持這套劇，我在喜劇方面經驗尚淺，每一名前輩對我的鼓勵，我都會一直記在心。」有指被譚詠麟點名讚好是「死亡之吻」，問他會否擔心？王浩信笑道：「希望我福大命大啦！我無聽過這件事。」

提到太太陳自瑤的IG帳號遭黑客勒索終順利取回？王浩信表示有安慰太太。太太立即在IG上載性感照？他說：「她那麼多粉絲，當然要回饋粉絲。」提到在劇中要頭壓馮盈盈的大腿，可感到難為情？他笑道：「演喜劇就預了為藝術犧牲，投入角色什麼也不會諗。」

馮盈盈內地版海報「被消失」

《反黑路人甲》的內地版海報，馮盈盈「被消失」，有指跟她曾涉政治言論有關，問可擔心影響發展？馮盈盈表示沒有不開心，自己亦不清楚，這方面要問公司，「我覺得作為演員最緊要專心做好工作和演出，見到劇集出街反應好，大家又鍾意，還有人說我的演技有進步，都不知幾開心」。

張振朗自認比湯怡更婀娜多姿

張振朗表示曾有過幾次扮女人經驗，但扮女人穿婚紗還是首次，他笑稱最近操練背肌，操得太厚，怕塞東西在胸前會勁過高海寧。

張振朗透露劇中還會扮學生妺，比起湯怡扮學生妺更婀娜多姿，他說：「要給觀眾心理準備，這場戲都幾離譜，我驚觀眾會打爆電視，是我演藝生涯入面最恐怖的一幕。」他透露拍攝時也拍下照片給女友楊偲泳看，「好彩她不在現場，可能她都忍不住想打我」。

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