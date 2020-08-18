高海寧向無辜受騷擾者道歉 湯怡牀戰王浩信：提心吊膽

【明報專訊】高海寧昨日宣傳《反黑路人甲》時十分投入，玩遊戲時俯身泄春光，她稱是不經意的性感，下次會小心點黐好膠紙。對於在內地劇《三十而已》掌摑江疏影戲分受注目，演出大獲好評，甚至有人跟着劇中角色電話想致電給她，因而連累無辜的人慘受電話騷擾，她說：「其實只是劇中0.1秒的鏡頭，只是求其寫的電話號碼，但我都有責任，也要向事主講聲不好意思，因為真的騷擾到別人。」被指因該劇爆紅？她謙稱因套劇熱度夠，自己只得9場戲亦引起關注，也覺得很開心，但否認身價因而升了幾級。會否繼續開拓內地市場？她說：「有機會都想試吓，一切等公司安排。」

湯怡表示有追看《反黑路人甲》，很開心大家對她出場的反應很大，特別是轉身一幕，不少朋友讚她似拍洗頭水廣告，「我打算留回長頭髮，希望接到洗頭水廣告」。她笑稱最近劇集播出，不少朋友都將她10多年前上《美女廚房》的片段cap圖傳給她，「我真的很驚，完全面對不到自己，當時做少女廚神，第一次面對鏡頭，要行Catwalk又要煮餸，外表好像不驚，其實內心很驚」。她透露之後會與王浩信有場更激的牀戲，「我覺得比之前與陳家樂在電影《死因無可疑》裏的親熱戲更激，因同家樂太好朋友，沒有感覺，但王浩信氣場很勁，搞到我提心吊膽」。