《王冠》奧莉菲亞高文扮英女王呻壓力大 伊莉莎白戴比基下季演戴妃

【明報專訊】講述英女王伊利沙伯二世傳奇故事的Netflix原創劇集《王冠》，自2016年首播至今，一直叫好叫座，雖然受疫情影響，第4季開播日期未定，但劇組昨日已急不及待宣布，《銀河守護隊2》女星伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）將會在第5及6季登場，扮演已故英國王妃戴安娜；另一方面，劇中飾演英女王的奧莉菲亞高文（Olivia Colman）表示，拍攝《王冠》令她感到無比壓力，但又過足戲癮。

《王冠》劇組昨日透過社交媒體宣布，近年憑《銀河守護隊2》及《天能》（Tenet）等電影而火速上位的伊莉莎白戴比基，正式加盟《王冠》，在最後兩季扮演戴安娜。

她在聲明中表示：「戴妃的精神、說話和行為，讓我們永誌難忘。能夠參演本劇，是我的最大榮幸，因我在首季已經愛上它。」

預計演中年版戴妃

事實上，原定今年開播的《王冠》第4季，已有《逆權選美》影壇新人愛瑪歌連（Emma Corrin）飾演年輕版戴安娜，因此估計伊莉莎白戴比基在第5季開始接棒，主要演繹戴妃婚後至車禍喪生的悲慘歲月。

還記得今年初，《王冠》製作人Peter Morgan宣布此劇將以第5季作結局，然而數個月後，最近卻加推第6季，好讓故事能夠完美結束。

據娛樂網站Deadline報道，第5季將於明年6月開鏡，預計最快都要2022年才播出；至於第6季亦即最後一季，故事背景將會設定在千禧年代，因此在第3及4季飾演中年版英女王的奧莉菲亞高文，亦將交棒另覓人選。

隨着《王冠》劇情發展，角色人選亦不斷在變，首兩季由《登月第一人》嘉莉霍爾（Claire Foy）扮演年輕版英女王伊利沙伯二世，第3季開始改由《爭寵》金像影后奧莉菲亞高文接棒，而她亦憑此角色，今年初獲封金球獎視后。

至於最後兩季，晚年的英女王換上《哈利波特》艾美達史丹頓（Imelda Staunton）壓軸登場，令人期待。

有口難言挑戰演技

現年46歲的奧莉菲亞高文最近接受英國《鏡報》訪問，坦承拍攝《王冠》的困難之處，在於扮演角色仍然在生，而她正是舉世矚目、人所共識的英女王，壓力之大可想而知。

「我經常擔心，如果英女王不喜歡我的表現會怎樣？萬一她覺得我做得不對，然後憤而轉台，我的天呀，太可怕了。」

奧莉菲亞高文一邊埋怨拍劇壓力大，同時卻愛上這角色，「身為一國之君，她不可以隨心所欲地發表言論，只可以透過一些細微的舉動，藉此向身邊人表達真實的情感，這種表現方式實在太有趣了」。