【開箱】《我要跳入U》 模範生打破常規 拒絕當機械人

【明報專訊】《超能計劃》（Project Power）在本月14日上架前一周，《我要跳入U》（Work It）一直是影視串流平台Netflix全球熱播電影榜冠軍，如今跌落第2位。兩片比較起來，完全不同類型，《超》片有金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）伙拍《斯諾登風暴》男星祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）主演，又有凌厲視覺效果和特技，《我》片演員名氣遠不及，而且全片幾乎就在校園和廠景完成，完全是低成本製作，但8月7日在Netflix上架以來，影評網站爛番茄卻有超過八成好評，並不失禮。

大學面試不似預期

《我要跳入U》可說是非典型跳舞電影，故事講述Quinn幼年喪父，為滿足媽媽心願，以及亡父畢業於有「南方哈佛」之稱的杜克大學，所以誓言要考進這所著名學府，還以醫學院為目標。Quinn學業成績優異，又盡量配合入學要求，譬如學大提琴，做義工，每星期數天到安老院照顧長者；她沒拍拖，也沒有其他課外活動，只偶爾跟好友Jas說說笑，連早上起牀那丁點時間，也用來聽Ted Talk。

一切卻不似預期，Quinn到大學面試，把上述「成績」如數家珍，面試官並不認同，拿出大疊申請書表示，「你們全都一樣，很悶呀」；但當她瞥見Quinn履歷一欄包括在舞蹈團工作時，倒另眼相看，Quinn靈機一觸，訛稱是舞蹈團成員，面試官興奮表示很有興趣看她「比舞」。

乖乖女跳出我天地

為此Quinn找好友Jas幫忙，後者才是舞蹈團成員，而且正招考新人，Quinn於是臨急抱佛腳跟Jas學舞。毫無經驗又規行矩步的Quinn，猶如拉牛上樹，面試表現欠佳，自然給舞蹈團隊長Isaiah連番白眼。Quinn一氣之下說要自創舞團，還拉攏本來就跟Isaiah不咬弦的Jas過檔。兩人把校內臥虎藏龍拉雜成軍，又在網上發現舞藝超群的Jake，如今因傷躲起來教小朋友跳舞。Quinn上門死纏爛打，邀請對方編舞，Jake最初拒絕，後來發現Quinn可愛一面，提出若他們能晉身決賽，就會為他們編舞。這隊雜牌軍各展所長，Quinn也漸漸愛上跳舞，並且誤打誤撞躋身決賽。此時她的學業成績卻一落千丈，本來說要看她「比舞」的大學面試官遭辭退，母親又一直追問她考入名牌大學的機會，Quinn最後會怎樣在舞團和學業之間找到平衡？還有她跟Jake的情緣又會如何走下去？

荷李活電影舞出色

荷李活歷來的舞蹈電影不少，《舞出真我》（Step Up）就一連拍了5集，當Quinn組團要找編舞員時，Jas表示：「真希望找個年輕的卓靈達譚（Channing Tatum）。」卓靈達譚正是《舞出真我》的元祖男主角，一舞成名的他，其後更把以前的「舞男」經歷拍成《光豬舞壯士》，而《舞出真我》正是有關接受傳統芭蕾舞訓練的女孩，受到Hip Hop舞男孩的衝擊，彼此互補長短的故事。

其實《我要跳入U》也類近，不過加了誓要考入名校的「難關」；其中有一幕，Quinn的舞團要跳出表現自我的即興舞步，人人都跳得很自然輕鬆，唯獨Quinn的肢體動作像機械人一樣。跳舞不是數學方程式，不會跟足步驟計算就得到正確答案。那個大學面試官一語道破此片的中心思想：打破常規。尤其年輕人，大學不是要培育倒模人辦，那是獨裁國家才樂此不疲的訓練集中營，卻扼殺了一切創意的可能。

Alicia Keys擔任監製

安老院的長者及後也「點醒」Quinn，那個院友以前是大律師，那個又是什麽專業人士，但當韶華遠去，也不過呆在安老院，誰還稀罕以前事業上的豐功偉績？他們更懷念的是年輕時跟朋友的嬉笑胡鬧。

此片由女歌手Alicia Keys監製，在慈善工作方面，她特別關注弱勢兒童；一直以來Netflix有不少YA（Young Adults）電影及劇集，《我要跳入U》正是其中之一，不落俗套，又輕鬆搞笑，可陪伴觀衆一個晚上。