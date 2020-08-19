落選侯嘉欣呼籲網友續支持 賴琦媛被抹黑：成為標靶

【明報專訊】26歲黃婉恩前日打入港姐12強，她男友是立法會議員何君堯侄兒Bosco Ho，她參選後將感情事低調處理，但強調情未變。昨日有報道指她8年前在英國參加派對時，與身穿黑色低胸衫的金髮洋妞咀嘴，深情攬實，被指儼如情侶，關係似不簡單。

至於前日被淘汰出局的侯嘉欣與賴琦媛在社交網發表落選心情。侯嘉欣稱參加選美兩個月，有一夜長大的感覺：「好多謝大家支持同鼓勵，其實我對個結果是覺得可惜，但都好欣然接受，因為我有好深的得着。」她又自評落選後的喊樣好睇過笑樣，期待再有機會出現幕前跟大家見面，呼籲網友繼續支持她。

「寸嘴Ivy」賴琦媛對傳媒報道有點不滿，反駁說這兩天的評論絕大部分問她有沒有不開心和哭，她稱有報道指她梨花帶雨，笑容牽強，她自言一直以真摯笑容，磊落大方對着大家。她透露公布港姐12強之前數天，她情緒最低落，因不斷被負面新聞攻擊及抹黑：「不論與我有關或無關，我已成為標靶。」她認為餘生很長，與其解釋不如靜靜提升自己，讓時間為自己驗證。她又回覆網民說再選美機會不大，亦無意選亞姐，一世人一次參加選美就夠。

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