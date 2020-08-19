葉晴晴憑歌寄意向亡母「回信」

Robynn（右）稱母親（左）是女強人，在她人生最後階段，仍堅強跟癌病對抗。

懷孕7個月的Robynn深信在天上的母親會為她進入人生另一階段感高興，曾幻想亡母知道做外婆後的反應。（攝影：Catcha Studio）

【明報專訊】女子唱作組合Robynn & Kendy（R&K）今年3月宣布休團，將為人母的Robynn（葉晴晴）單飛發展，推出個人第二首作品《Fifth of May》，送給多年前罹癌病逝的母親，5月5日正是羅媽媽的生忌。Robynn偶然在舊居找到母親生前寫給她的信，內容是媽媽為女兒憑實力考入一所很好的大學而自豪，她以此曲「回信」。

記者：唐嘉晞

Robynn憶述亡母是個女強人，並說：「媽媽事業成功、刻苦，照顧別人忘了照顧自己。歌曲中提到媽咪人生最後階段，仍很堅強跟癌病對抗。記得這段時間我的心情好掙扎，當時R&K剛出道，我一直未有機會將這心情分享……」

在疫情下身懷六甲，Robynn堅持推出這首歌，希望母親在天上為她的音樂與人生新階段開心。有時候她會幻想媽媽知道自己要做外婆的反應。

母女性格相似，是固執不肯放棄的人，Robynn說：「我無媽咪咁叻，但我對音樂的堅持很像她，當我決定離開合作9年的唱片公司，結婚又準備做媽媽，很多人以為我不再唱歌，但我不甘心就此放棄。媽咪在病牀上對我說過一句話，她不要求我有多成功，只要我做一個快樂的歌手。」

飽受懷孕之苦 激發創作潛能

懷孕7個月的Robynn稱當母親的過程並不簡單，每個準媽媽也經歷辛苦。她透露佗B的首3個月最辛苦，頭暈又頭痛，聞到魚味、炒餸味也令她作嘔，但最神奇是在難捱的階段，她創作了兩首新歌。懷孕4個月時一切不適已消失，她抓緊時間拍MV，笑稱忍不住給自己一個「叻」。

現在進入懷孕第三階段，一切順利，她以自己的歌給BB胎教外，又聽古典、電子、爵士與hip hop各種音樂。Robynn笑說：「初時我以為BB是曼聯粉絲，經常踢我，原來李小龍才是真偶像，拳打腳踢唔係講笑。」她表示只想BB健健康康，她餵奶時BB肯飲奶，自己湊得掂已很開心。

為迎接家庭新成員，她購買必需品外，為環保盡量少買BB衫，有親朋戚友提供，BB衫穿一兩次便穿不下。她跟老公現在會為家中公仔包布，學幫BB換尿片，兩公婆雖有點手忙腳亂，但很開心。

不能改變的背景 教導孩子應變

入行以來，Robynn鮮有提及家庭背景，但眾所周知她是「已故中共元老葉劍英孫女」，她的孩子將來也會繼承這個「名銜」，問她會如何減壓？她說：「這是一個很大課題，我的成長階段不需要正視，直至成為公眾人物，因這樣的背景而被人將我放入框框。希望我的孩子是堅強的，理解自己來自哪兒，有什麼是不能改變，但未來是掌握在自己手上。世界有不同背景的人與故事，隨着成長會漸漸認識與諒解不同的人。」

Robynn跟老公有共識不會寵壞孩子，要做善良的人。特別在2020年，動盪中出生的新世代，要知道很多事情不是必然，不一定像計劃中，要懂得應變並諒解其他人；作為母親的她會將這方面的思維灌輸下一代。

首飾：Haustage

攝影：Catcha Studio

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