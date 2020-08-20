《侏羅紀世界3》斥資7000萬防疫 拜絲侯活一周檢測3次不覺煩

【明報專訊】《生死時速》「男神」奇洛李維斯前日接受美國傳媒訪問時，大讚現正拍攝的《22世紀殺人網絡4》（Matrix 4）劇組在防疫措施方面做得十分好；其實自上月開始，陸續有荷李活大製作復工，而且大部分移師美國以外地區取景，譬如在英國拍攝的《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion），據報就斥資約900萬美元（約7000萬港元）在抗疫措施方面，確保台前幕後健康，派發給員工的安全指引更長達107頁。

新冠肺炎疫情肆虐，除打亂電影映期外，拍攝工作亦嚴重受阻，不少大片在今年2月陸續停拍，直到上月開始逐步復工，而且由於美國疫情嚴峻，多數大片都移師海外，譬如《22世紀殺人網絡4》及改編自電玩遊戲的《Uncharted》到柏林拍攝，《阿凡達》續集去了新西蘭，梁朝偉有份演出的《上氣》則在澳洲復工，至於英國則吸引到《職業特工隊7》及《侏羅紀世界：統治霸權》兩部大片光臨。

基斯柏特下月初復工

上月有傳《侏羅紀世界：統治霸權》多名幕後人員確診，面臨再次停拍之虞，當時環球電影公司否認，澄清拍攝沒受影響。據《紐約時報》報道，7月初在英國確有4名劇組人員染疫，其中兩人隔離兩周及經過3次病毒檢測呈陰性後，已獲准復工；另外兩人亦隔離，4人的病情並不嚴重。未知是否因此《侏》片的抗疫措施十分嚴格。

《侏羅紀世界：統治霸權》由哥連特維羅（Colin Trevorrow）執導，演員繼有基斯柏特（Chris Pratt）、拜絲侯活（Bryce Dallas Howard）、謝夫高拔林（Jeff Goldblum）、羅拉丹（Laura Dern）等，上月已抵達英國，到著名的松林製片廠開工；部分人帶同髮型及化妝師同行，像謝夫高拔林則一家四口抵達倫敦，一同下榻電影公司預訂的酒店，酒店員工會每周檢測病毒3次，確保安全。據悉基斯在松林製片廠拍了3個星期，之後由於太太嘉芙蓮（Katherine Schwarzenegger）分娩，所以他又飛返美國，9月初才會歸隊。之後劇組會到馬爾他取景8天，再返回英國拍多7周才煞科。據報基斯柏特回來後，要在5天內檢測病毒3次全部呈陰性，才能正式復工。

似拍親熱戲要清場

《侏羅紀世界》和《侏羅紀世界：迷失國度》全球合共收約30億美元（約234億港元），來到第3集的《侏羅紀世界：統治霸權》，投資2億美元（約15.6億港元），約750名人員參與，預計明年6月上映，所以絕對不容有失。為免有差池，環球電影投資900萬美元提供安全的工作環境，包括租下整座酒店給台前幕後在拍攝期間居住，在片場設有150個地點提供消毒洗手液，準備1.8萬個新冠病毒檢測，幕後人員必須全天候穿著保護衣物等。

另外，電影公司把劇組分成兩隊，不用參與現場拍攝的工作人員，例如布景設計及道具等，會先到片場準備。另一組被列為安全區域，當中包括導演、演員、攝影及收音等工作人員。女主角拜絲侯活受訪時表示，這情况跟以前拍攝角色親熱戲分差不多，都是要清場，只許必須參與的台前幕後才能在場。據悉在安全區域工作的人員，必須每周檢測病毒3次，片場使用之前亦會徹底消毒。埋位之前，演員的椅子會以橙色雪糕筒分隔，提醒他們保持社交距離。如果當日等候時間太長，他們可到安全區域內特設的休息室，那裏有梳化、毛氈等，每人每次進出都必須洗手。拜絲侯活表示希望這些防疫措施得以保留，她認為是一種進步，完全不覺得冗餘和麻煩。