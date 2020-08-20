【開箱】《數據大同》從豬臉辨識到人類監控

【明報專訊】早前上架的Netflix紀錄片《數據大同》（Connected），表面上講述人類與自然世界的關連，但它並非道貌岸然式的環保宣傳工具，而是透過科學方法，重新審視兩者之間如何產生蝴蝶效應，例如倫敦市民在周末夜蒲後，科學家檢驗泰晤士河的糞水，便可統計區內的濫藥情况有幾嚴重；或者蘇格蘭的實驗農場裏，專家研究「豬臉辨識」技術，竟有助部分國家對人民進行更精密的監控。如此超乎想像，卻又活生生的影響我們。

《數據大同》共分6集，由科學記者拉提夫納瑟（Latif Nasser）擔任主持，圓眼曲髮的他，說話動作表情誇張，卻不令人煩厭，且帶幾分可愛，令節目生色不少。一季6集各有主題：監控、便便、沙塵、數字、雲端和核彈，表面上風馬牛不相及，事實卻是跟現代人生活息息相關。

1.監控：

節目由主持人在家安裝攝錄鏡頭，美其名為保護兩歲兒子講起，情况跟科學家在美國得州森林捕捉罕有的棕色夜鶇，然後在牠們身上安裝全球定位系統，藉此監測氣候變化；或者蘇格蘭實驗農場的研究人員，透過豬臉辦識技術，進一步完善人類身分辦認系統，其實並無分別。重點是，隨着人工智能和網絡世界結合，某些國家對人民的監控手段變得更精準而普及，片中出現香港反送中遊行集會、維吾爾人在「再教育營」的片段，可會令本地觀眾感同身受？

2.便便：

考古學家研究葡萄牙中部洞穴內的遠古人類糞便化石、科學家檢測倫敦泰晤士河的污水、甚至到美國聖胡安群島打撈鯨魚的巨型排泄物，目的大同小異，都是為改善人類健康和生活。節目提及糞便其中一項「神聖」任務，竟可從中培植一種專門「吃」掉細菌的噬菌體，據報功效比抗生素更強大，問題是在「食屎」和「治病」之間，我們真的沒有其他選擇？

3.沙塵

大自然的奧妙，在本集表露無遺，有誰估到撒哈拉沙漠的塵土，每年以數百噸計算，不單散落大西洋裏，甚至漂浮到亞馬遜森林，然後滋潤萬物，讓生命循環不息，而人類只懂污染地球，實在無地自容。

4.數字

個人認為是今季最有趣的一集，講述數學家發現「班佛定律」（Benford's Law），無論是古老的對數表、美國國民生產總值，抑或eBay拍賣網站的球賽門票價格，看似一堆毫無關連的數字，背後原來隱藏驚人秘密：只要把每個數目的頭一個數字抽出來，然後統計一下，便會發現1至9的出現率，必定是循序漸減，例如「1」約佔總數的30%、「2」約佔19%……最後「9」只佔5%。問題是班佛定律有何實際用途？主持人說美國稅局藉此揭發逃稅活動，甚至可以辨識數碼相片的真偽，相當神奇。

5.雲端

本集提及「雲端」有雙重意思，一是自然界的現象，另一是網絡術語。前者由19世紀一場風暴吹翻132艘途經英國威爾斯海域的船隻講起，全球天氣預報對人類的重要性，引伸到電腦網絡的雲端技術，NASA科學家透過精密計算，不單預測天氣，更能防止疾病傳播。最後主持人訪問了全球首個利用雲端技術運作的政府：愛沙尼亞的程式設計師，看罷令我們只有羨慕的份。

6.核彈

跟首集「監控」一樣，主持人沒有單方面批判核武，而是探討科學家如何把災難轉化成貢獻的可能性。故事由1940年代美國首次核試說起，專家意外發現它跟月球如何形成，提供全新角度的研究方向；兩枚核彈對日本廣島的毁滅性影響，至今仍然是倖存者的夢魘，然而有人為防止悲劇重演，不惜花上數十年時間接受醫學觀察，目的就是為科學家提供可靠數據，保護那些長期暴露在輻射環境下工作（例如礦工及核電廠職員）的人們，偉大得令人肅然起敬。