不介意與鄭衍峰傳緋聞 「佢係可靠好男仔」

【明報專訊】感情於面，自去年底與拍拖4年的同居男友Martin鍾文浩（暱稱寶寶）分手後，馮盈盈亦不愁「寂寞」，當中與無綫娛樂台主播鄭衍峰（Leonard）的緋聞鬧得熱烘烘。馮盈盈稱有段時間曾迷失過，不明為何小事都會被放大，幸好有Leonard這個好朋友，在身邊擔任傾訴者，「因他思想比我成熟很多，想事情很深思熟慮和多角度，所以我很多時不開心都會找他傾訴，他會開解我說，『你有價值、有討論度才會有新聞，做這行no news is bad news！』他的說話的確令我豁然開朗」。

馮盈盈表示感情生活對藝人來說是需要的，例如工作上遇到壓力或情緒，身邊有個可靠的人傾訴和分擔都很重要。她對Leonard更是有讚無彈，「他是可靠的好男仔，高大靚仔有型不在講，還很聰明，所以有時見到我們的緋聞，我都不是很介意，又可為節目宣傳，傳我跟他就好了，不要傳其他人」。

「現在是好朋友階段」

面對感情事，馮盈盈亦有所改變，以前跟醫生男友Martin拍拖時常高調曬愛，但現時卻十分低調，問是否見過鬼怕黑？她自覺過去一些經歷的確令人成長和成熟，思想有轉變都很合理，「人大了會覺得不應該胡亂開始一段新關係，會用多些時間去看看是否合適才發展。我和Leonard現在是好朋友階段」。她覺得另一半是行內人較好，能互相明白和理解。