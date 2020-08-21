無波踢轉玩換面App 馬國明變球王美斯

【明報專訊】馬國明自與湯洛雯拍拖後，性格大轉變，除了破天荒開設IG戶口頻頻放閃外，這個視帝在有愛情滋潤下還愈來愈funny。馬國明一向熱愛足球，不用開工便去踢波，不過最近因疫情嚴峻，大家都無波踢，未知是否「餓波」難耐，他日前就試玩了最近熱爆的換面App，將自己樣貌與球王美斯融為一體，變身「馬斯」，搞笑之餘，不少網民說似，又提議他扮另一名球王C朗。馬國明女友湯洛雯也留言說：「Can i upload your another version pleaseeee」、「i think ppl deserve to see，lets vote hahahaha」，網民紛紛跟隊「+1」，希望見到馬國明更多「精彩」演出。該片段僅上載數小時已衝破10萬瀏覽次數，似乎似「美斯」已經不是張家輝的專利了。

《兒科醫生》暫停外景

馬國明回覆《明報》，笑稱是因為日前見巴塞在歐聯輸得很轟烈，所以玩玩而已，他覺得還是張家輝較似美斯。問到現在疫情下，新劇《兒科醫生》的拍攝進度可受影響？他表示都有少少影響，現在主要拍廠景和室內景，外景未能拍，但無辦法，希望疫情快點過去。

記者：陳釗