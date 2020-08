無波踢轉玩換面App 馬國明變球王美斯

【明報專訊】馬國明自與湯洛雯拍拖後,性格大轉變,除了破天荒開設IG戶口頻頻放閃外,這個視帝在有愛情滋潤下還愈來愈funny。馬國明一向熱愛足球,不用開工便去踢波,不過最近因疫情嚴峻,大家都無波踢,未知是否「餓波」難耐,他日前就試玩了最近熱爆的換面App,將自己樣貌與球王美斯融為一體,變身「馬斯」,搞笑之餘,不少網民說似,又提議他扮另一名球王C朗。馬國明女友湯洛雯也留言說:「Can i upload your another version pleaseeee」、「i think ppl deserve to see,lets vote hahahaha」,網民紛紛跟隊「+1」,希望見到馬國明更多「精彩」演出。該片段僅上載數小時已衝破10萬瀏覽次數,似乎似「美斯」已經不是張家輝的專利了。

《兒科醫生》暫停外景

馬國明回覆《明報》,笑稱是因為日前見巴塞在歐聯輸得很轟烈,所以玩玩而已,他覺得還是張家輝較似美斯。問到現在疫情下,新劇《兒科醫生》的拍攝進度可受影響?他表示都有少少影響,現在主要拍廠景和室內景,外景未能拍,但無辦法,希望疫情快點過去。

記者:陳釗