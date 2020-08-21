街市買餸煮愛心餐 羅樂林：唔想家人食飯盒

【明報專訊】九龍城街市有「明星街市」之稱，不時有明星名人出現，周潤發（發哥）、劉青雲夫婦、蔡瀾、黎耀祥等也經常幫襯。由於疫情嚴峻，這段時間想在九龍城街市「野生捕獲」發哥的機會較微。《愛．回家之開心速遞》演「大龍生」的羅樂林亦是九龍城街市常客，前日在颱風過後與昨日，連續兩日「大龍生」也到街市「巡視」。

前日下午4時許，一身黑衫黑褲的羅樂林戴黑超在九龍城街市現身，由於颱風過後不少攤檔沒有開市，他逛了近半小時也找不到心水食材；他是街市熟客，不少人跟他打招呼。羅樂林後來在豆腐攤檔買了食材後匆匆離開。昨日羅樂林收工後又趕到街市買餸，皆因女兒回家食飯。

做好個人衛生 唔怕去街市

羅樂林接受電話訪問，稱近日工作很忙，拍《愛回家》同時又拍《飛虎3之壯志英雄》，難得這兩日有時間去街市買菜，今日他要晨早開工，接着連續幾日也沒有時間煮飯。

他稱到九龍城街市買菜煮飯是生活日常，做了幾十年也不變，有時候開工又要趕煮飯很累，但若他不煮飯，家人便買飯盒，所以他盡量親自下廚。他雖然有聘用外傭，工人姐姐的飯也由他負責，因為她主要是照顧家中愛犬，有3大4細隻狗要照顧。他表示在九龍城居住多年，每日飲茶、開工與買餸煮飯，過往喜歡晚上出外飲酒，但限聚令下，他很少外出。問他出入街市會否特別小心？他說：「我無特別驚，要煮飯就要去街市買菜，總之做好個人衛生，戴口罩與清潔雙手，生活如常。」

發哥心痛勞動階層街上開餐

發哥也經常在九龍城現蹤影，但近大半年也少見他被「野生捕獲」。原來發哥為免人多聚集，早於清晨5時許與朋友跑山，他日日做運動以保持健康狀態。發哥向傳媒透露跑完山回家便很少外出，避免去多人地方。

提到政務司長張建宗提議市民到郊野公園食飯，他笑言會買飯盒，跑完郊野公園食埋才走，有時跑完會買外賣回家吃。對於早前全日禁堂食，發哥看到勞動階層要在街上食飯似乞兒也覺得慘，覺得政府沒有為市民設想。有傳11月有疫苗，發哥好期待，但不忘提醒大家小心為上。

記者：劉永銳