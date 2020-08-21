《麥路人》預定9月中上映 郭富城呼籲觀眾入戲院捧場

【明報專訊】受新冠肺炎疫情影響，戲院因限聚令先後兩度停業，暫時未確定重開日期，導致不少電影一再押後上映。由郭富城（Aaron）和楊千嬅主演的《麥路人》，原定在數月前上畫，因疫情令映期一直延後；電影終於排在9月中上映，片方昨日發放最新一輯預告。

郭富城知道《麥路人》定於9月中上映，表示很開心，他在社交平台發文，不忘賣花讚花香形容此片是一部編、導、演均傾盡心力演出的作品。他介紹戲中描述在社會暗角掙扎求存的一群，當中有悲涼、有無奈、有溫暖、也有努力燃點生命的人，可算是「同是天涯麥路人」，互不認識，但卻同途相依。

為角色捱餓 煙不離手

郭富城說︰「《麥路人》是我近年演出比較滿意的作品，我在戲中扮演失意落魄的過氣才俊，在社會邊緣上掙扎求存，角色很痛苦內斂，有很多發揮。拍攝期間，我特意不進食，加強捱餓感去演。我拍攝時不斷吸煙、咳嗽，連自己也以為真的患了重病，擔心了一下子，因為拍得很投入，這是一部由心出發的作品，各位對手也很出色！希望有更多觀眾能看到出色而有心的港產片，全力入戲院去支持，這對現階段的影市來說才是最重要的。」他不忘在網上呼籲，約定觀眾9月中在戲院見。

至於女主角楊千嬅在戲中飾演落魄歌女，一時濃妝，一時素顏。她表示︰「我是以真正的中女身分示人，以真實感情去投入角色感動觀眾。首次和Aaron合作，我在他的情緒帶動下，很快進入角色，謝謝這位好對手。」

娛樂組