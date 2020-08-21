【開箱】《大魔法師：幽林傳說》人獸魔的終極大戰

【明報專訊】兩年前，墨西哥導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）憑怪獸片《忘形水》包辦奧斯卡最佳電影及導演獎，同年由他編導、夢工場公司攝製的動畫《巨怪獵人：幽林傳說》（Trollhunters: Tales of Arcadia），亦首次在影視串流平台Netflix上架。不經不覺，本月7日終於迎來三部曲的結局篇《大魔法師：幽林傳說》（Wizards: Tales of Arcadia），新舊角色雲集，展開一場超越時空的人類、巨獸與魔法師終極大戰。

《幽林傳說》三部曲結局

自2018年起，Netflix先後播出《巨怪獵人：幽林傳說》及《落難奇兵：幽林傳說》（3Below: Tales of Arcadia），故事講述幽林鎮的平凡少年吉姆，由獲得日光護身符開始，化身巨怪獵人，沉悶生命出現翻天覆地巨變，從此肩負保護現實和地下巨獸世界的重任，成功阻止邪惡保拿和牠的軍隊毁滅地球。

在第二部曲，吉姆遇上兩名從銀河逃亡到地球的外星王族少年，他倆為了逃避賞金獵人的追捕，只好落力融入地球人的生活，並在吉姆和友人協助下，一起並肩作戰。

來到最後一季《大魔法師：幽林傳說》，故事改由大魔法師梅林的徒弟竇謝說起，他獲指派到幽林鎮尋找守護者，雖然順利遇上吉姆等人，卻誤墮時間洪流，捲入數百年前的卡米洛城戰爭之中，幸好結識了亞瑟王和他的妹妹，眾人攜手修正歷史裂縫，並重返21世紀，然而冒險旅程尚未結束，人獸魔的終極大戰，在吉姆被奪去靈魂後如何「收科」？

角色造型似足《馴龍記》

擅拍古靈精怪題材如《天魔特攻》、《魔間迷宮》等的基拉莫狄多路，為了遷就兒童市場，創作《幽林傳說》系列的故事並不算複雜難懂，說穿了還不是年輕人的成長歷練？苦盡甘來的吉姆如是，誓要打破前人框架的竇謝亦一樣。

由於《幽林傳說》三部曲均屬夢工場出品，角色造型難免跟旗下《馴龍記》大同小異，且看巨怪獵人吉姆的外表，是否跟維京少年思噎仔如出一轍？如果是《馴龍記》粉絲的話，肯定有親切感。

《木偶奇遇記》陣容強勁

提起基拉莫狄多路，他為影視串流平台Netflix開拍的定格動畫電影《木偶奇遇記》（Pinocchio，翻譯），昨日終於透過官方網站公布超強配音陣容，包括金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、金像男配角基斯杜夫華斯（Christoph Waltz）、《迷幻列車》男星伊雲麥葵格（Ewan McGregor）、《奇異博士》狄達絲雲頓（Tilda Swinton），以及《哈利波特》大衛畢利（David Bradley）等，至於聲演小木偶的是新人Gregory Mann，可謂群星拱照。

《木偶奇遇記》將由基拉莫狄多路與《狐狸先生無得頂》動畫導演Mark Gustafson聯合執導，暫定2021年播出，令人期待。