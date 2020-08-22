演拜金女得心應手 江嘉敏自認被馮盈盈教壞

【明報專訊】江嘉敏早前傳與馮盈盈因豪華船P誰邀約爆出「羅生門」事件，有稱兩人因而姊妹反目。江嘉敏近日在播映中的劇集《過街英雄》飾演拜金女Ella，演技被讚進步不少。前晚一集講Ella與富家子男友Ben（董敬文飾）分手後，不忿只收過對方送贈的3個名牌袋，於是與媽咪（盧宛茵飾）夾計，約Ben到高級餐廳見面，再取得一筆分手費。江嘉敏在片尾播出的花絮片中，自爆演拜金女時得心應手的原因，她笑說︰「我平時不是這樣子，真的不是！是馮盈盈，是馮盈盈教壞我！我看《#後仔生傾吓偈》太多了！」該劇兩年前拍攝，那時她與馮盈盈姊妹情深。

林凱恩撐江嘉敏率真

江嘉敏日前與鄺潔楹、李澤楷女友郭嘉文為林凱恩慶祝28歲生日，於酒店房舉行驚喜派對，令林凱恩開心又感動。林凱恩在社交網曬與姊妹們合照，並撰文讚3名好姊妹各有吸引力，她說：「每個女孩也有她們吸引的地方，知性的郭嘉文，溫柔的鄺潔楹，率真的江嘉敏。在我眼中她們好，她們就好，就這樣。」她提到：「希望身邊的你們能多感受世間美好和有趣的事，少點去糾結和懷疑感情這回事。喜歡，就是單純的喜歡，把簡單的事變得複雜是人們的內心小劇場作祟，還是想滿足自己的幻想？」似力撐江嘉敏。

娛樂組