諸葛紫岐37歲生日 老公大仔扮卡通人物送驚喜

【明報專訊】諸葛紫岐（Marie）前日（20日）37歲生日，以往她大多數到外地慶生，今年因疫情而留港，老公薛嘉麟與兩名兒子薛華韜和薛華舜合力炮製一個童話主題生日派對，一家四口溫馨慶祝。

望明年三父子扮組合慶祝

為製造童話式夢幻感覺，派對房內放滿過百個七彩顏色氣球，其中砌成「Forever Young」字句，祝福壽星Marie永遠青春，又預備多款她最愛的麵包超人造型蛋糕。身穿紅色碎花裙的主角Marie全程開心大叫，還戴上皇冠及彩帶影相留念，寓意她是「Birthday Queen」。一家四口溫馨合照時，夫婦忍不住恩愛親嘴，長子韜韜見到竟呷醋，還有樣學樣向媽咪索吻，非常搞笑。老公又和6歲長子韜韜趁Marie不為意時，偷偷換上卡通造型服，變身她最愛的卡通人物麵包超人和青葱人，在切蛋糕時突然出現，令壽星非常驚喜。Marie說：「雖然老公不是第一次扮麵包超人，但每次見到，我都會非常感動和難忘，期待明年細仔加入，三父子變一個組合為我慶祝。」

問到生日願望？Marie希望家人、朋友和自己都身體健康及幸福快樂，疫情盡快過去，大家都回復正常生活。雖然因疫情未能與一大班朋友慶祝，但她感激很多朋友送來的鮮花和禮物，覺得自己很幸福。

記者：林蘊兒