李棟旭《九尾狐傳》停工避疫

李棟旭主演新劇《九尾狐傳》因避疫而停拍，但仍會在10月首播。

【明報專訊】新冠肺炎肆虐韓國，新劇《他就是那傢伙》男星徐成鐘、《Do Do Sol Sol La La Sol》許東元及《優雅的朋友們》金元海先後確診，除了他們參演劇集因此停拍，更觸發骨牌效應，多齣新劇及電影亦宣布停工，避免疫情擴散。

據韓媒報道，目前已有15齣戲劇因避疫而停拍，包括秀智與南柱赫合演《Start Up》、徐玄與高庚杓的《私生活》、任時完與申世景的《Run On》、邕聖祐的《境遇之數》、金荷娜的《18 Again》、南宮民的《日與夜》、NU'EST成員黃旼泫的《Live On》、趙怡賢的《現在我們學校》、李棟旭的《九尾狐傳》、曹承佑與朴信惠的《Sisyphus：The Myth》、李政宰的《魷魚遊戲》，以及姜河那主演電影《雨和你的故事》等。另外，原定10月開畫的韓片《死不了的人類們》，同樣宣布押後上映。

至於下周播出結局的《他就是那傢伙》，電視台昨日宣布，台前幕後接受檢測，結果均呈陰性，但仍決定停拍，下周暫停播放，直至另行通知。

提到李棟旭主演有線台tvN新劇《九尾狐傳》，昨日公布緊接《惡之花》於10月7日首播，講述九尾狐與人類之間的愛情故事。

文：蘇珮欣